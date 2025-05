Polícia Civil prende três suspeitos por envolvimento com organização criminosa em Senador Guiomard

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) divulgou nesta quarta-feira, 28, o resultado final do processo seletivo para docentes e instrutores, conforme previsto no Edital nº 094, de 12 de maio de 2025. Os profissionais selecionados atuarão na execução do Curso de Formação para servidores do ISE.

Os candidatos aprovados devem se apresentar no período de 26 a 30 de maio, das 8h às 13h, no Centro Integrado de Ensino Profissional e Social (CIEPS), localizado na Via Verde, BR-364, km 02, em Rio Branco (AC), para assinatura dos termos e demais procedimentos administrativos.

Candidatos desclassificados podem interpor recurso administrativo no prazo de dois dias úteis, contados a partir da publicação do resultado. O protocolo deve ser realizado presencialmente no CIEPS, no horário das 8h às 13h, conforme estabelece o edital.

