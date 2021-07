Polícia Civil de Xapuri prende mãe e filho após terem tentado contra a vida dos policiais e reagido a prisão

Na manhã desta terça-feira (13), policiais da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, sob o comando do Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, através de uma operação policial no combate ao tráfico de drogas, foram atender uma denúncia de tráfico de drogas em uma determinada residência localizada no bairro do Laranjal, na cidade de Xapuri.

Quando a equipe policial chegaram na residência, os denunciados tentaram fugir pelos fundos do imóvel, momento em que perceberam que estavam cercado, se armaram com armas brancas (facas) e tentaram contra a equipe policial.

Para evitar feridos, ou algo pior, foi necessário o uso da força para impedir o intuito da genitora e do filho. Após os autores receberem ordem de prisão pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência e desobediência, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos de praxe.

No local da denúncia, os Investigadores apreenderam as armas brancas utilizadas contra os policiais e materiais para a preparação e comercialização de entorpecentes.