Polícia Civil de Xapuri prende homem que confessou tentativa de homicídio após atropelar vítima em via pública

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu nesta terça-feira, 9, um homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., após ele se apresentar espontaneamente à delegacia e confessar ter atropelado um cidadão em via pública.

Segundo o próprio suspeito relatou à autoridade policial, o crime foi motivado por um desentendimento fútil envolvendo comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. O suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfação.

De acordo com seu depoimento, J.O.S. foi até o local de trabalho da vítima, uma academia de ginástica, e nas proximidades avistou o rapaz trafegando de bicicleta. Em um ato de fúria, ele lançou o carro contra a vítima, que foi violentamente atropelada. O homem sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ser transferido com urgência para Rio Branco.

Após ouvir a confissão, o delegado Luccas Vianna deu voz de prisão ao suspeito. Policiais civis foram ao local e confirmaram a veracidade do ocorrido, caracterizando o crime como tentativa de homicídio, motivada por razão fútil.

A Polícia Técnico-Científica realizou todos os procedimentos periciais no local do atropelamento. Diante da gravidade do caso, o delegado representou pela prisão preventiva de J.O.S., que permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários