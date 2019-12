Pedro Pereira dos Santos, vulgo ‘Padrão’, de 54 anos, O réu por envolvimento no tráfico de drogas na cidade de Xapuri e residente na cidade de Xapuri, foi condenado pelo juízo da Comarca, a cumprir uma pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tráfico de entorpecente.

A denúncia foi realizada pelo Ministério Público do Acre e acolhida pelo juiz da Comarca, Dr. Luís Gustavo Alcalde Pinto, por entender e comprovado nos autos a materialidade e a autoria, julgou procedendo o pedido condenando o réu Pedro.

Pedro irá cumprir uma pena de nove anos de reclusão em regime fechado. Além da condenação, o magistrado, Dr Luís Pinto, negou o direito do réu de recorrer em liberdade decretando a sua prisão preventiva para início imediato do cumprimento da pena determinando a expedição do mandado de prisão.

A polícia civil do Estado do Acre, representada pelo inspetor Investigador da polícia Civil, Eurico Marques Feitosa, realizou imediatamente, após a realização de diligências para localizar o condenado, a prisão do réu, o capturando e encaminhando o condenado à Delegacia de Polícia de Xapuri.

Nas próximas horas, o Delegado Alex Danny providenciará a remoção do condenado Pedro para a Penitenciária da Capital, presídio Francisco de Oliveira Conde. Com encerramento deste caso, a Polícia Civil de Xapuri, em comunhão de desígnios com o Ministério Público referendado pelo Poder Judiciário, cumpre a sua missão institucional de retirar os traficantes do convívio da sociedade Xapuriense proporcionando as munícipes e visitantes a paz social.

