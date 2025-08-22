Geral
Polícia Civil de Tarauacá prende dois homens por descumprimento de medida protetiva e receptação
Em mais uma ação contínua de combate à criminalidade, a equipe da Delegacia-Geral de Tarauacá prendeu, nesta sexta-feira, 22, dois homens envolvidos em crimes distintos, um por descumprimento de medida protetiva de urgência e outro por receptação.
No primeiro caso, a vítima compareceu à delegacia para registrar ocorrência de descumprimento de medidas protetivas. Durante o depoimento, ela informou que o autor estava em frente à sua residência, aguardando-a, e apresentou uma fotografia que comprovava a presença do homem encostado na varanda da casa.
Diante da situação, os agentes da Polícia Civil foram até o local indicado, mas o suspeito já havia saído. Com informações de que ele havia seguido em direção à Rua Beira Rio, a equipe se deslocou até a região e localizou o homem. Questionado, ele confirmou que esteve na residência da vítima, alegando que queria ver sua filha. O autor admitiu estar ciente da existência das medidas protetivas e apresentava sinais de alteração psíquica, possivelmente decorrente do consumo de álcool ou drogas.
O suspeito, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, teve confirmada sua aproximação à residência da vítima por meio de relatório de rastreamento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.
No segundo caso, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem suspeito de receptação. Ele foi localizado próximo ao mercado municipal de Tarauacá. De acordo com as investigações, o suspeito estaria envolvido na compra e venda de produtos roubados e furtados, abastecendo uma rede criminosa na cidade.
O delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério, destacou a importância das prisões para a manutenção da segurança pública no município. “A Polícia Civil tem atuado de forma firme e contínua no combate à criminalidade, seja contra a violência doméstica, seja contra os crimes patrimoniais. Essas prisões são resultado de um trabalho investigativo minucioso e do empenho da nossa equipe em garantir a proteção das vítimas e desarticular redes criminosas que afetam a tranquilidade da população de Tarauacá”, destacou.
Fonte: PCAC
Polícia Civil recaptura foragido acusado de homicídio em Rodrigues Alves
Na tarde da última quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu o foragido da Justiça F.J.S. da S., acusado de assassinar Daniel Saraiva de Mendonça no dia 12 de junho de 2025, no município de Rodrigues Alves. O acusado havia sido detido anteriormente, mas conseguiu fugir algemado após uma audiência de custódia.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a recaptura foi resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Durante a ação, os agentes localizaram o foragido na região do Grajaú, onde ele estava acompanhado de um indivíduo que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
No momento da abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais, fornecendo o nome do próprio irmão. No entanto, ao chegar à delegacia, foi reconhecido por policiais militares de Rodrigues Alves que estão atuando em Marechal Thaumaturgo, o que confirmou sua verdadeira identidade e resultou na imediata voz de prisão.
O acusado encontra-se recolhido em Marechal Thaumaturgo e deverá passar por nova audiência de custódia nos próximos dias.
O delegado Marcílio Laurentino destacou a importância da ação conjunta. “Essa prisão demonstra a eficiência do trabalho integrado entre os órgãos de segurança e ambientais. A recaptura de um foragido acusado de um crime tão grave é um passo importante para garantir que a Justiça seja feita e para reforçar a sensação de segurança da população”, afirmou.
Fonte: PCAC
PM prende homem com mais 19 kg de maconha no Bujari
Polícia Militar do Acre (PMAC) prende homem com mais de 19 kg de maconha na BR 364, no Bujari, nesta sexta-feira, 22.
Durante patrulhamento, uma guarnição da PMAC avistou um veículo em alta velocidade pelas ruas do Bujari. A suspeita fez com que os militares iniciassem um acompanhamento policial, que durou por cerca de 5km, sentido Sena Madureira.
A equipe policial conseguiu abordar o veículo e, quando perguntaram ao condutor se no interior do carro havia algum ilícito, ele demonstrou bastante nervosismo e disse que sim. Durante a busca veicular, os militares encontraram a droga, que estava divida em duas caixas, uma de isopor e outra térmica, totalizando 19,50 kg de maconha.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado com a droga apreendida à delegacia do município, para prosseguimentos das medidas legais cabíveis aos fatos.
Governo federal prorroga atuação da Força Nacional no Acre por mais 90 dias
Portaria do Ministério da Justiça autoriza permanência de agentes até 25 de novembro para apoio em policiamento, perícia e combate a crimes na região; operação integra Plano Amazônia: Segurança e Soberania
O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial da União a portaria que prorroga por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Acre. Assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a medida autoriza a permanência dos agentes federais no estado entre 28 de agosto e 25 de novembro de 2025, em caráter episódico e planejado.
De acordo com a Portaria MJSP nº 1.006, os efetivos atuarão em conjunto com os órgãos de segurança locais em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, com objetivo de preservar a ordem pública e a integridade das pessoas e do patrimônio. O governo acreano fornecerá apoio logístico e infraestrutura complementar para as operações.
A iniciativa integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), estratégia federal para fortalecer a presença do Estado na região e combater crimes como tráfico de drogas, violência organizada e delitos ambientais. O número específico de agentes será definido pela Diretoria da Força Nacional, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública.
