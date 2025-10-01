Flash
Polícia Civil de Epitaciolândia desvenda caso do desaparecimento do professor Regis
Suspeito confessou assassinato e indicou local onde teria enterrado o corpo da vítima; perícia foi acionada para confirmação
A Polícia Civil de Epitaciolândia elucidou, na manhã desta quarta-feira (1º), o desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”. O caso mobilizava familiares, amigos e autoridades desde a última quinta-feira (25), quando ele foi visto pela última vez ao cruzar a fronteira em direção à Bolívia.
Na tarde de terça-feira (30), o veículo de Regis havia sido localizado no lado boliviano, abandonado em um ramal próximo à comunidade de Villa Rosário, a cerca de 16 quilômetros de Cobija, em uma área conhecida como “Barzola”, apontada por autoridades como de uso frequente por criminosos. No carro, não havia vestígios do professor.
Já nesta quarta-feira, após investigações, a polícia chegou a um suspeito, que foi conduzido à delegacia e, durante o interrogatório, confessou ter assassinado o professor. Ele ainda indicou o local onde teria enterrado o corpo, em uma cova rasa no loteamento Saraiva, em Epitaciolândia.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e Polícia Civil foram mobilizadas para realizar a escavação e confirmar a identidade do corpo encontrado. O delegado responsável pelo caso, Alex Danny, deve se pronunciar oficialmente a qualquer momento.
O suspeito permanece sob custódia na delegacia de Epitaciolândia. Novas informações poderão ser divulgadas em breve.
Prefeito Carlinhos do Pelado investe na recuperação de ramais, pontes e bueiros na zona rural de Brasileia
Dando continuidade aos investimentos na infraestrutura rural do município, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e em parceria com a comunidade (fazendas Santa Rita, Santa Lúcia e Barreiro), iniciou no último dia 30 de setembro os trabalhos de recuperação no ramal do Alemão, km 71.
O serviço contempla patrolamento, baluamento, piçarramento, além da recuperação de ponte e instalação de linhas de bueiros que atendem a comunidade em geral.
As melhorias atendem a uma demanda antiga dos moradores e garantem mais qualidade e segurança especialmente para as duas rotas escolares que atendem a Escola Rural de Ensino Infantil Nucleada Francisco Germano e a Escola Estadual Valéria Bispo Sabala.
O secretário municipal de Obras, Josué Elias, destacou o compromisso da gestão com a zona rural. “O nosso prefeito Carlinhos do Pelado não tem parado. São frentes de serviço ativas em vários pontos, sempre dando resposta à população. No ramal do Alemão já iniciamos patrolamento e piçarramento, mas também temos equipes atuando no km 59, na Pedreira; no km 84, ramal Santa Luzia; e no km 19, linha 8. São investimentos que melhoram a mobilidade, o escoamento da produção e a vida dos moradores”, afirmou.
Morador da comunidade, Chiquinho Rodrigues ressaltou a importância das obras. “Essa recuperação é muito importante para todos nós, principalmente para os estudantes que usam o ramal todos os dias. Com estrada melhorada e ponte segura, a gente tem mais tranquilidade e segurança para se deslocar”, destacou.
Além do ramal do Alemão, a Prefeitura de Brasiléia mantém nessa semana outras cinco frentes de trabalho na zona rural, reforçando o compromisso da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado.
Com uma malha de mais de 2.200 km de ramais que cortam assentamentos do Incra, a Reserva Extrativista Chico Mendes e áreas do Estado e do município, Brasiléia enfrenta grandes desafios para garantir acesso da população e escoação da produção agrícola e do extrativismo dessas localidades. Nesse esforço, a Prefeitura mantém parceria com o Governo do Estado, por meio do Deracre, fortalecendo a infraestrutura e assegurando melhorias constantes para as comunidades rurais.
Vídeo: Epitaciolândia encerra Setembro Amarelo com caminhada pela valorização da vida
Evento reuniu comunidade, gestores e servidores em ato de conscientização sobre saúde mental
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira (30) a caminhada de encerramento das atividades do Setembro Amarelo. A ação reuniu servidores públicos, estudantes, secretários e vereadores em um momento de reflexão e união pela valorização da vida.
Durante o ato, a gestão municipal reforçou a importância do cuidado com a saúde mental, destacando que conversar, compartilhar sentimentos e buscar apoio são passos essenciais para enfrentar desafios. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e toda a rede de saúde do município seguem à disposição da população, oferecendo acolhimento e suporte especializado.
Com a mensagem de que “nenhuma dor é eterna” e de que falar é sempre o melhor caminho, a mobilização reafirmou que, em Epitaciolândia, ninguém está sozinho: a esperança se fortalece quando a comunidade caminha lado a lado.
Governadora em exercício Mailza visita obras do Arco Viário de Rio Branco e destaca impacto para o desenvolvimento da cidade
A governadora em exercício, Mailza Assis, visitou nesta terça-feira, 30, o canteiro de obras do Arco Viário de Rio Branco, no km 1 da estrada do Quixadá. Acompanhada da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, Mailza destacou o impacto do empreendimento para a mobilidade urbana da capital e para o desenvolvimento da cidade. A obra vai reduzir o tráfego de veículos pesados no centro, garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito.
“Estamos aqui em uma das maiores obras do governo do Estado, fruto de uma parceria com o Banco Fonplata. Essa estrada vai possibilitar o descongestionamento do centro de Rio Branco, ligando o bairro Belo Jardim ao Custódio Freire. É o desenvolvimento acontecendo no nosso Estado. Quero agradecer ao Deracre e ao governador Gladson Camelí, que se preocupa com o crescimento do estado e com as pessoas”, afirmou Mailza.
Segundo a presidente do Deracre, os trabalhos estão na fase inicial, considerada a mais complexa. “Estamos na fase de abertura da estrada, com serviços de drenagem, colocação de bueiros e levantamento de aterro. Depois dessa etapa, virão a base, sub-base e, por fim, a pavimentação, que é mais rápida. É uma grande obra, com 26 quilômetros de pavimentação e mais uma ponte que vai mudar a realidade da mobilidade urbana em Rio Branco”, explicou Sula Ximenes.
Investimentos e impacto
A ordem de serviço do Arco Viário foi assinada em 18 de agosto. Só nesta primeira fase, serão investidos R$ 39,5 milhões com a pavimentação de 10,87 km. Ao todo, o valor global do empreendimento é de R$ 105,7 milhões, provenientes de diferentes fontes: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), Ministério das Cidades, emendas parlamentares do senador Márcio Bittar, além da contrapartida do governo estadual.
Com a pavimentação, que ligará a rodovia AC-10 ao Ramal do Romão, nas proximidades da BR-364, na região da Vila Custódio Freire, a obra beneficiará diretamente cerca de 413 mil moradores, reduzindo o tempo de deslocamento, facilitando o escoamento da produção e valorizando as áreas ao longo do trajeto.
Etapas da obra
O projeto foi dividido em quatro lotes:
Lote 1: BR-364 (Vila Custódio Freire) até a Rodovia AC-10;
Lote 2: Entroncamento da AC-10 até a Estrada do Quixadá;
Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a 6ª ponte;
Lote 4: Da 6ª ponte até a BR-364.
A obra é considerada uma das mais estratégicas do Estado e deverá transformar o cenário urbano da capital acreana, garantindo mais fluidez ao trânsito e impulsionando o desenvolvimento regional.
