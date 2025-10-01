Polícia Civil de Epitaciolândia desvenda caso do desaparecimento do professor Regis

Suspeito confessou assassinato e indicou local onde teria enterrado o corpo da vítima; perícia foi acionada para confirmação

A Polícia Civil de Epitaciolândia elucidou, na manhã desta quarta-feira (1º), o desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”. O caso mobilizava familiares, amigos e autoridades desde a última quinta-feira (25), quando ele foi visto pela última vez ao cruzar a fronteira em direção à Bolívia.

Na tarde de terça-feira (30), o veículo de Regis havia sido localizado no lado boliviano, abandonado em um ramal próximo à comunidade de Villa Rosário, a cerca de 16 quilômetros de Cobija, em uma área conhecida como “Barzola”, apontada por autoridades como de uso frequente por criminosos. No carro, não havia vestígios do professor.

Já nesta quarta-feira, após investigações, a polícia chegou a um suspeito, que foi conduzido à delegacia e, durante o interrogatório, confessou ter assassinado o professor. Ele ainda indicou o local onde teria enterrado o corpo, em uma cova rasa no loteamento Saraiva, em Epitaciolândia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e Polícia Civil foram mobilizadas para realizar a escavação e confirmar a identidade do corpo encontrado. O delegado responsável pelo caso, Alex Danny, deve se pronunciar oficialmente a qualquer momento.

O suspeito permanece sob custódia na delegacia de Epitaciolândia. Novas informações poderão ser divulgadas em breve.

