Polícia Civil de Brasiléia prende suspeito de executar jovem em bar de Brasiléia; crime foi filmado por menor
Investigação aponta que vítima não tinha ligação com facção e teria sido alvo após acusação falsa
A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta terça-feira (10), um homem suspeito de executar o jovem Alisson Venício Ribeiro Aquino, de 22 anos, que estava em um bar no Bairro Eldorado no mês de novembro de 2025, quando dois homens encapuzados se aproximaram em uma bicicleta e efetuaram ao menos três disparos dentro de um bar no município de Brasiléia.
A prisão ocorreu no bairro Francisco Peixoto e foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.
O suspeito foi identificado como Alexsandro Andrade de Souza, de 24 anos. Segundo a polícia, ele é apontado como o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima em um estabelecimento localizado no bairro Eldorado.
No momento da abordagem, Alexsandro estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros, municiada e pronta para uso. Além do mandado de prisão pelo homicídio, ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Geral de Brasiléia e deverá ser encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
As investigações conduzidas pela Polícia Civil indicam que o homicídio teria sido orquestrado por integrantes de uma facção criminosa. No entanto, conforme apurado pelos investigadores, a vítima não possuía qualquer ligação com o crime organizado.
De acordo com a polícia, criminosos teriam espalhado uma acusação falsa contra o jovem para incentivar a execução. A facção teria divulgado internamente que a vítima seria um “Jack”, termo utilizado no meio criminoso para se referir a estupradores, como forma de justificar o chamado “justiçamento”.
Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores é que a execução foi filmada por um menor de idade. O adolescente já foi identificado e ouvido pelas autoridades.
As imagens registradas por ele foram incorporadas ao inquérito e servem como prova técnica na investigação, que segue sob segredo de Justiça para preservar as etapas do processo.
Com a prisão de Alexsandro, a Polícia Civil afirma já ter identificado e retirado de circulação os principais envolvidos no crime. Entre eles está uma mulher, Sirlange Castro Martins, de 32 anos, conhecida pelo apelido de “Humildade”, apontada como responsável por repassar informações sobre a localização da vítima.
A polícia segue com as investigações para identificar o mandante do crime, que teria encomendado a execução utilizando informações falsas para motivar os envolvidos.
Pescadores do Alto Acre denunciam bloqueio de carteiras durante período de defeso
Segundo a colônia da categoria, mais de 100 trabalhadores estariam com documentos bloqueados e sem acesso ao benefício
O presidente da Colônia de Pescadores do Alto Acre, Sebastião Damasceno, denunciou o cancelamento e o bloqueio de carteiras de pescadores justamente durante o período do defeso, fase em que a pesca é proibida e os trabalhadores dependem do benefício para garantir o sustento das famílias.
De acordo com o representante da categoria, a situação tem gerado preocupação entre os profissionais da região, que alegam não ter recebido explicações claras sobre os motivos dos bloqueios.
Sebastião afirma que a colônia busca esclarecimentos junto aos órgãos responsáveis, principalmente sobre as análises que resultaram no cancelamento das carteiras. Segundo ele, muitos dos atingidos são pescadores experientes, que vivem exclusivamente da atividade.
“Estamos querendo entender os motivos dessas carteiras canceladas. Temos pescadores veteranos, que sempre viveram da pesca, e agora estão impedidos de trabalhar. Sem a carteira regularizada, qualquer atividade se torna ilegal”, afirmou.
Um dos casos citados é o do pescador Rodrigo, que relata estar enfrentando dificuldades após ter o benefício suspenso.
“É uma situação muito crítica. O benefício foi bloqueado e essa é a renda que a gente tem nesse período para sobreviver. Eu apresentei documentos, provas de que trabalho com pesca, mas mesmo assim o pedido foi negado”, disse.
Segundo ele, os pescadores estão dispostos a receber fiscalizações para comprovar que exercem a atividade regularmente.
A colônia estima que mais de 100 pescadores da região estejam enfrentando o mesmo problema. De acordo com Sebastião Damasceno, além do cancelamento das carteiras, há também casos de documentos que permanecem em análise sem resposta.
Diante da situação, a entidade pede que a Superintendência da Pesca reveja os casos e analise com mais atenção a realidade dos trabalhadores que dependem da atividade para sobreviver.
Senador protocola pedido para criar CPI contra Moraes e Toffoli
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) conseguiu nesta segunda-feira (9/3) as assinaturas necessárias para protocolar o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso do Banco Master.
Segundo o parlamentar, o requerimento já foi protocolado e recebeu apoio de 35 senadores, acima das 27 assinaturas necessárias. Agora, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fazer a leitura do pedido em plenário para que a comissão seja formalmente criada.
A chance, entretanto, é considerada baixa, já que Alcolumbre tem ignorado pedidos do tipo. Um exemplo é a comissão mista solicitada pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ) para investigar o Banco Master, que também depende do aval da presidência do Congresso.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Seleção de Brasiléia conquista a SuperTaça de Futsal após final emocionante
Equipe empatou com Tarauacá por 2 a 2 e garantiu o título pelo saldo de gols na competição
A Seleção de Brasiléia conquistou, neste sábado (8), o título da SuperTaça de Futsal, após uma final emocionante contra a equipe de Tarauacá. A decisão terminou empatada em 2 a 2, mas Brasiléia ficou com o troféu graças ao melhor saldo de gols na competição, além de garantir a premiação de R$ 10 mil.
O campeonato foi realizado pelo Governo do Estado do Acre e contou com a presença do secretário de Esportes, Ney Amorim, que acompanhou de perto as partidas e destacou a importância do incentivo ao esporte no estado, sem a presença do prefeito Carlinho do Pelado.
Durante a competição, os confrontos foram marcados por jogos equilibrados e muita emoção. Nas fases anteriores, os resultados foram:
Cafu Autos Peças (Rio Branco) 2 x 3 Tarauacá
Cafu Autos Peças (Rio Branco) 0 x 6 Brasiléia
Antes da decisão masculina, também foi realizada a final feminina. A equipe Real Sociedade, de Rio Branco, venceu o Cruzeiro do Sul por 2 a 1 e ficou com o título, levando para casa a premiação de R$ 10 mil.
Na grande final masculina, Brasiléia e Tarauacá empataram em 2 a 2, resultado suficiente para garantir o título à equipe de Brasiléia, que terminou a competição com saldo de gols superior.
A conquista reforça a força do futsal de Brasiléia, que demonstrou organização, garra e qualidade dentro de quadra para levantar o troféu da SuperTaça.
