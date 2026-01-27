Polícia Civil cumpre prisão preventiva de idoso investigado por crime sexual contra criança

A Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu, na manhã desta terça-feira, 27, um mandado de prisão preventiva contra um idoso investigado pela prática de crime sexual contra uma criança. A medida decorre de representação formal apresentada pela autoridade policial, após o avanço das investigações e a colheita de elementos probatórios relevantes.

As diligências realizadas ao longo da apuração apontaram indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Além disso, ficou demonstrada a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, proteger a vítima e assegurar o regular andamento da instrução criminal.

Segundo o delegado José Ronério, a prisão foi fundamentada em critérios técnicos e na gravidade do crime investigado. “A prisão preventiva foi representada com base em elementos técnicos robustos colhidos ao longo da investigação. Nosso principal objetivo é garantir a proteção da vítima, preservar a ordem pública e assegurar que o processo transcorra de forma regular. A Polícia Civil trata com absoluta prioridade os crimes praticados contra crianças e adolescentes, atuando de maneira firme e responsável para que os autores sejam devidamente responsabilizados”, destacou.

Diante dos elementos reunidos, o pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao Poder Judiciário, que analisou os autos e acolheu a representação, autorizando a medida. Com o mandado judicial em mãos, equipes da Polícia Civil realizaram o cumprimento da ordem nas primeiras horas da manhã, conduzindo o investigado à unidade policial, onde foram adotadas todas as providências legais cabíveis.

Fonte: PCAC

