Assessoria da PC/AC

A Polícia Civil do Acre deflagrou na manhã de terça-feira, 14, a Operação Rusticus, realizada na zona rural do município de Capixaba e deu cumprimento a oito (08) ordens judiciais entre prisões e busca e apreensão.

A ação foi coordenada pelo delegado Carlos Bayman e supervisionada pelo delegado recém-empossado, Gustavo Mendes.

Ao todo seis (06) prisões foram realizadas, sendo que uma delas o alvo da operação que tinha dois mandados de prisão em aberto ao saber da sua procura se apresentou espontaneamente ao policiais.

Aconteceu ainda dois flagrantes, um por posse ilegal de arma de fogo e outro por tráfico de drogas.

Foram apreendidos uma (01) balança de precisão, invólucros com cocaína constatado por meio de marcoteste, uma motocicleta com as chaves além de uma quantia de R$3.260,00 oriunda do tráfico de entorpecente e duas capsulas de munição calibre 38 deflagrada, além do revolver sem registro.

