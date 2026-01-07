Conecte-se conosco

Acre

Polícia Civil cumpre mandados e apreende dinheiro, celulares e morfina em investigação sobre desvio de medicamentos no Acre

Publicado

12 minutos atrás

em

A ação desta quarta-feira é um desdobramento direto de uma grande operação realizada na última segunda-feira, 5, quando a Polícia Civil chegou a uma residência em Rio Branco e encontrou uma grande quantidade de fármacos armazenados em caixas

Durante as diligências, policiais civis apreenderam celulares, dinheiro em espécie, moeda estrangeira e medicamentos de uso controlado. Foto: assessoria/ PCAC

As ações de combate ao desvio de medicamentos e insumos hospitalares da rede estadual de saúde, deram continuidade na manhã, desta quarta-feira, 7, em que a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu mais dois mandados de busca e apreensão em Rio Branco. A operação faz parte de uma investigação mais ampla que apura a atuação de uma rede criminosa responsável por retirar medicamentos do sistema público de saúde para comercialização ilegal.

Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam aparelhos celulares contendo mensagens que fortalecem as provas sobre a existência do esquema criminoso. Também foram encontrados mais de R$ 31 mil em espécie, além de dinheiro em moeda estrangeira, incluindo 902 dólares, 40 bolivianos, 335 dólar canadense, e também de medicamento de uso controlado.

A ação desta quarta-feira é um desdobramento direto de uma grande operação realizada na última segunda-feira, 5, quando a Polícia Civil chegou a uma residência em Rio Branco e encontrou uma grande quantidade de fármacos armazenados em caixas. O volume de medicamentos apreendidos foi suficiente para preencher a carroceria de dois caminhões de médio porte.

Entre os itens recolhidos estavam medicamentos de diversos tipos, incluindo remédios destinados ao tratamento oncológico e outros insumos hospitalares de alto custo. De acordo com um balanço inicial das autoridades, o valor estimado de todo o material apreendido ultrapassa R$ 1 milhão.

Ação da PCAC integra operação que combate uma rede criminosa responsável por retirar medicamentos e insumos hospitalares destinados à população. Foto: assessoria/ PCAC

O delegado Igor Brito, que preside as investigações, ressaltou que o trabalho da Polícia Civil segue avançando e que novas medidas judiciais devem ser adotadas nos próximos dias.

“As investigações estão em pleno andamento e não estão descartados novos cumprimentos de mandados. A instituição está empenhada para que possamos identificar toda a cadeia criminosa, alcançar os receptadores desses medicamentos e também os servidores que, porventura, estejam envolvidos nesse esquema”, afirmou o delegado.

De acordo com o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, o foco da Polícia Civil é desarticular completamente a cadeia criminosa, desde o desvio dos medicamentos até o destino final dos produtos.

“Estamos tratando de medicamentos que deveriam chegar de forma gratuita à população, especialmente a quem mais precisa. Retirar esses insumos do sistema público é um crime grave, que impacta diretamente a saúde das pessoas, o governo do estado através da Polícia Civil não vai medir esforços para responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, enfatizou Maciel.

As investigações seguem em andamento, e a PCAC não descarta novas operações e prisões à medida que o inquérito avança.

Veja vídeo assessoria:

Acre

Secretaria Municipal de Saúde realiza reunião de diagnóstico das ações desenvolvidas em Assis Brasil

Publicado

1 hora atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil promoveu nesta quarta-feira(07), uma importante reunião de avaliação e diagnóstico dos trabalhos realizados pela saúde do município. O encontro teve como objetivo apresentar um panorama detalhado dos avanços, desafios e resultados alcançados nos últimos anos, fortalecendo a transparência e o planejamento das ações futuras.

Estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, secretários municipais, vereadores, agentes comunitários de saúde (ACS) e demais funcionários da rede municipal, demonstrando o comprometimento conjunto da gestão e do Legislativo com o fortalecimento das políticas públicas de saúde.

Análise Geral da Saúde Municipal

Antes
O município enfrentava dificuldades estruturais significativas, com baixa colocação em rankings estaduais, ausência de serviços especializados e limitações logísticas que comprometiam a cobertura e a resolutividade da rede de saúde. Esses fatores impactavam diretamente a qualidade do atendimento ofertado à população.

Depois
Com planejamento, investimentos e fortalecimento da gestão, Assis Brasil avançou de forma expressiva em diversos eixos estratégicos. Houve melhorias na atenção básica, nos serviços de odontologia, imunização, farmácia municipal, transporte de pacientes e no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O município também evoluiu na gestão de resíduos, no financiamento do SUS, na infraestrutura laboratorial e no atendimento inclusivo às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Atualmente, Assis Brasil é reconhecido como destaque regional no Alto Acre, consolidando um modelo de saúde mais eficiente, inclusivo e humanizado, resultado do trabalho integrado entre gestores, profissionais da saúde e demais parceiros institucionais.

A gestão municipal, por meio da Prefeitura de Assis Brasil, reafirma o compromisso de continuar investindo na saúde pública, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para toda a população.

Acre

Nível do Rio Acre volta a cair e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Boletim da Defesa Civil aponta 10,37 metros na manhã desta quarta-feira e ausência de chuvas nas últimas 24 horas

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre apresentou nova queda na manhã desta quarta-feira (7), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Às 5h20, o manancial marcou 10,37 metros, permanecendo bem abaixo da cota de alerta e da cota de transbordo estabelecidas para a capital acreana.

De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, fator que contribui para a estabilidade e a manutenção do nível do rio neste início de janeiro.

Em Rio Branco, a cota de alerta do Rio Acre é fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros. Segundo o órgão municipal, a situação segue considerada normal, sem risco iminente de alagamentos ou enchentes.

Acre

Quarta-feira será de calor, abafamento e chuvas passageiras em todo o Acre

Publicado

2 horas atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Previsão indica pancadas pontuais, com possibilidade de chuva forte e temperaturas acima dos 30°C em várias regiões do estado

O tempo quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas passageiras, deve predominar em todo o Acre nesta quarta-feira (7). As precipitações ocorrem de forma pontual e podem ser intensas em algumas áreas do estado, conforme previsão do portal O Tempo Aqui. O mesmo cenário climático se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e da região de selva do Peru.

No leste e sul do estado, que englobam as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão aponta tempo quente e sensação de abafamento, com presença de sol, aumento de nebulosidade e chuvas rápidas e localizadas. A probabilidade de chuva forte é considerada média. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, podendo alcançar até 95% no início da manhã. Os ventos devem soprar fracos ou calmos, predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com calor intenso, tempo abafado e chuvas pontuais, que podem ser fortes em determinados pontos. A umidade mínima fica entre 60% e 70% à tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, com predominância do quadrante norte.

Em relação às temperaturas, em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 29°C e 31°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros devem marcar mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 29°C a 31°C.

Plácido de Castro e Acrelândia registram mínimas entre 21°C e 23°C, com máximas chegando a 31°C. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre 22°C e 24°C nas mínimas e entre 29°C e 31°C nas máximas.

No interior do estado, Tarauacá e Feijó devem ter mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 31°C. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 28°C e 30°C. Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem variar de 21°C a 23°C nas mínimas e de 28°C a 30°C nas máximas.

