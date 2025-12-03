Conecte-se conosco

Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra investigados por crimes graves em Cruzeiro do Sul

10 minutos atrás

Ação do NEIC resulta na prisão de dois investigados na manhã desta quarta-feira. Fotos: cedidas

Na manhã desta quarta-feira, 03 de dezembro de 2025, a Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) de Cruzeiro do Sul, realizou a prisão de dois investigados identificados pelas iniciais C.B.C.S. e I.G.O.M. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário e cumpridos após um trabalho investigativo contínuo desenvolvido pelo núcleo.

As diligências fazem parte das ações estratégicas da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade organizada e a delitos de maior gravidade na região do Juruá. Os investigados foram localizados e detidos sem oferecer resistência, sendo encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

O delegado Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, responsável pelo NEIC, ressaltou o papel fundamental das investigações especializadas no fortalecimento da segurança pública local.

“A atuação do NEIC tem sido essencial para retirar das ruas indivíduos envolvidos em crimes graves. O cumprimento desses mandados demonstra o compromisso da Polícia Civil em dar respostas rápidas e efetivas à sociedade de Cruzeiro do Sul”, destacou o delegado.

Após a formalização dos procedimentos legais, os presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça que seguirá trabalhando de forma integrada e contínua para combater práticas criminosas e garantir a tranquilidade da população do Vale do Juruá.

TJAC mantém decisão e “Negro Bala” irá a júri popular por mortes na Chacina do Taquari

6 segundos atrás

3 de dezembro de 2025

Câmara Criminal rejeita recurso da defesa e confirma pronúncia do líder criminoso, acusado de ordenar ataque que deixou seis mortos em 2023.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou o recurso apresentado pela defesa de Wellington Costa Batista, o “Negro Bala”, apontado como mandante da chamada “Chacina do Taquari”, que resultou na morte de seis faccionados em 3 de novembro de 2023. Com a decisão em segunda instância, fica mantida a pronúncia, e o réu será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela execução de dois rivais.

A chacina ocorreu no bairro Taquari, em Rio Branco, quando integrantes do Comando Vermelho atacaram membros do Bonde dos 13 que estavam reunidos em uma casa na Rua do Sol. O confronto armado deixou seis mortos: Adgilson Ferreira da Silva e Valdez das Graças Batista dos Santos, do Bonde dos 13; e Tailan Dias da Silva, Sebastião Ítalo do Nascimento, Tiago Rodrigues da Silva e Luan Batista dos Santos, do Comando Vermelho.

Apontado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa como mandante do ataque, “Negro Bala” foi denunciado pelo Ministério Público estadual por envolvimento direto nas mortes de Adgilson Ferreira e Valdez das Graças. Após a audiência de instrução, ele foi pronunciado para ser julgado no Tribunal do Júri.

A defesa ingressou com recurso em sentido estrito, pedindo a impronúncia do acusado. Alegou que a denúncia se baseia no depoimento de um adolescente colhido na fase investigativa — e não confirmado em juízo — além da suposta falta de provas concretas da participação do réu.

No voto que manteve a sentença de pronúncia, o relator, desembargador Francisco Djalma, destacou que, apesar da ausência de confirmação do depoimento extrajudicial pelo menor, há elementos suficientes para indicar a probabilidade de que a ordem para o ataque tenha partido de “Negro Bala”. Os demais desembargadores acompanharam o entendimento.

Polícia Civil em Cruzeiro do Sul realiza duas prisões por descumprimento de medidas protetivas nesta quarta-feira

13 minutos atrás

3 de dezembro de 2025

Equipe da Polícia Civil realiza diligência em comunidade indígena na zona rural de Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cruzeiro do Sul realizou, nesta quarta-feira, 3, duas prisões relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas de urgência.

No primeiro caso, os policiais cumpriram a prisão de um indígena da etnia Katukina, que violou medida protetiva concedida em favor da vítima. Além do descumprimento, o homem também é investigado em outro inquérito por suspeita de ter estuprado e engravidado a própria filha, denúncia que segue em apuração pela unidade especializada.

A segunda prisão ocorreu após a própria vítima procurar a DEAM e informar que o agressor estava, naquele exato momento, descumprindo a ordem judicial que o proibia de se aproximar. Diante da denúncia imediata, uma equipe de oficiais investigadores foi designada para verificar a situação. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o infrator dentro da residência da vítima.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da DEAM, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Policiais do 2º Batalhão são agraciados com medalha de tempo de serviço

15 minutos atrás

3 de dezembro de 2025

A Polícia Militar do Acre (PMAC) condecorou, na manhã desta quarta-feira, 3, cinquenta policiais do 2º Batalhão (2º BPM) com medalhas alusivas aos 10 e 20 anos de serviços prestados à população acreana. A solenidade, realizada na sede da unidade, reuniu familiares, que acompanharam de perto um dos momentos mais simbólicos da carreira militar.

Momento de condecoração por tempo de serviço. Foto: Davi Silva Barbosa/PMAC.

Atualmente, a unidade é comandada pelo coronel Russo, à direita. Foto: Davi Silva Barbosa/PMAC.

As medalhas de tempo de serviço representam mais do que a marca temporal: simbolizam dedicação, disciplina e compromisso diário com a segurança pública. Para recebê-las, o policial passa por seleção criteriosa e deve cumprir diversos requisitos ao longo da trajetória profissional — um reconhecimento que valoriza quem enfrenta desafios constantes para proteger a sociedade.

Subcomandante-geral da PMAC em ato de condecoração de policial militar. Foto: Davi Silva Barbosa/PMAC.

O subcomandante-geral da PMAC, coronel Kleison Albuquerque, prestigiou o evento. Foto: Davi Silva Barbosa/PMAC.

Para o comandante do 2° BPM, coronel Russo, a solenidade reforça o espírito de valorização dos profissionais que atuam na linha de frente. “Quero parabenizar todos os policiais militares condecorados com a medalha de tempo de serviço, concedida mediante o cumprimento de vários requisitos. Também agradeço à senhora Comandante-Geral pela realização do evento, que renova nosso ânimo e fortalece nossa missão de servir com dedicação no 2º Distrito”, destacou.

O 2°BPM é conhecido por sua operacionalidade e ações efetivas. Foto: Davi Silva Barbosa/PMAC.

O 2°BPM é conhecido por sua operacionalidade e ações efetivas. Foto: Davi Silva Barbosa/PMAC.

A PMAC prevê, ainda este ano, a entrega de outras 385 medalhas por tempo de serviço nos batalhões da capital, do interior e nas unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), ampliando o reconhecimento aos profissionais que seguem firmes na proteção da sociedade.

Comandante-geral da PMAC entregando a medalha ao sargento W. Borges. Foto; Davi Silva Barbosa/PMAC.

Comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata Freitas, entregando a medalha ao sargento W. Borges. Foto: Davi Silva Barbosa/PMAC.

Entre os agraciados, o sargento Walison Borges relatou a emoção de alcançar uma década de serviço militar. “É uma honra inenarrável receber a medalha pelos 10 anos de serviço. O tempo passou rápido; parece que foi ontem que eu sonhava em ser policial, e hoje já completei pouco mais de uma década de caserna. Meu coração se enche de gratidão por tudo o que vivi na PMAC, pelos irmãos de farda e pelos comandantes que me ensinaram o verdadeiro significado de ser policial militar”, afirmou.

