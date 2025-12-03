Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra investigados por crimes graves em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 03 de dezembro de 2025, a Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) de Cruzeiro do Sul, realizou a prisão de dois investigados identificados pelas iniciais C.B.C.S. e I.G.O.M. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário e cumpridos após um trabalho investigativo contínuo desenvolvido pelo núcleo.

As diligências fazem parte das ações estratégicas da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade organizada e a delitos de maior gravidade na região do Juruá. Os investigados foram localizados e detidos sem oferecer resistência, sendo encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

O delegado Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, responsável pelo NEIC, ressaltou o papel fundamental das investigações especializadas no fortalecimento da segurança pública local.

“A atuação do NEIC tem sido essencial para retirar das ruas indivíduos envolvidos em crimes graves. O cumprimento desses mandados demonstra o compromisso da Polícia Civil em dar respostas rápidas e efetivas à sociedade de Cruzeiro do Sul”, destacou o delegado.

Após a formalização dos procedimentos legais, os presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça que seguirá trabalhando de forma integrada e contínua para combater práticas criminosas e garantir a tranquilidade da população do Vale do Juruá.

