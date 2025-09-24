Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra integrantes de facção criminosa em Epitaciolândia e Assis Brasil

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou nesta quarta-feira, 24, uma operação para cumprimento de mandados de prisão nas cidades de Epitaciolândia e Assis Brasil, com o objetivo de coletar novos elementos probatórios e efetuar prisões de investigados ligados a facções criminosas que atuam na região de fronteira.

Dois investigados tiveram a prisão decretada. Uma mulher foi capturada pela Polícia Militar durante uma abordagem de rotina, enquanto outro alvo não foi localizado em sua residência no momento das buscas. A Polícia Civil segue em diligências para efetuar a prisão do foragido.

Além desses, também foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra J.R. de A. e R.A. de A.L., que já se encontravam recolhidos por crimes de tráfico de drogas e roubo, respectivamente. Ambos passam agora a responder por envolvimento direto com organização criminosa.

As investigações conduzidas pela DRACO apontam que diversos indivíduos exerciam funções ativas dentro da facção, atuando como “disciplina”, responsáveis por impor regras e punições internas, além de participarem do comércio ilícito de drogas e armas. Essas atividades sustentavam a estrutura e a manutenção do grupo criminoso nas cidades de fronteira.

De acordo com o delegado titular da DRACO, Dr. Gustavo Neves, os investigados ocupavam posições estratégicas dentro da facção. “Antes de serem presos, os investigados ocupavam posição central na facção, emitindo ordens relacionadas à comercialização de drogas, aplicação de punições internas contra outros membros e à consolidação do domínio territorial em áreas estratégicas”, afirmou.

