Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de furtos em residências no bairro Tucumã

A Polícia Civil do Acre, por meio da equipe da Delegacia do bairro Tucumã, que integra a 4ª Regional de Rio Branco, cumpriu nesta segunda-feira, 29, dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em furtos praticados em residências da região.

Durante as diligências, os policiais localizaram diversos materiais apreendidos e conseguiram identificar e recolher o veículo utilizado pelos investigados na execução dos crimes.

A operação é fruto do trabalho investigativo desenvolvido pela equipe da Delegacia do Tucumã, que vinha monitorando a atuação dos suspeitos e reuniu elementos suficientes para solicitar e cumprir as ordens judiciais.

Segundo a autoridade policial, tanto os itens apreendidos quanto o automóvel encontrado serão analisados no inquérito policial que apura a participação dos envolvidos nos delitos.

Esse trabalho é resultado do empenho da PCAC em identificar e coibir crimes patrimoniais que tanto afetam a sensação de segurança da população. A Polícia Civil tem por objetivo dar uma resposta rápida à sociedade e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados pelos seus atos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários