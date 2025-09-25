Polícia Civil cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção da Criança e do Adolescente (DEMPCA), em Cruzeiro do Sul, cumpriu um mandado de prisão no bairro Cohab.

O alvo da ação foi F.F.S., detido por descumprimento de medida protetiva de urgência. O acusado possui uma extensa ficha criminal, incluindo registros por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, violação de domicílio, ameaça, furto, entre outros delitos.

Após ser localizado e preso pela equipe policial, F.F.S. foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele deverá passar por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

O delegado responsável pela ação, Dr. Vinícios Almeida, destacou a importância do cumprimento das medidas legais como forma de proteção às vítimas e de responsabilização dos agressores.

“A Polícia Civil tem atuado de forma firme e constante na defesa das vítimas de violência doméstica e no cumprimento das medidas protetivas. Esse caso demonstra que o descumprimento da ordem judicial não será tolerado e que o trabalho da polícia é garantir a efetividade da lei e a segurança de quem mais precisa de proteção”, afirmou.

