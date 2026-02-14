Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de descumprir medida protetiva em Senador Guiomard

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, deu cumprimento, na manhã deste sábado, 14, a um mandado de prisão preventiva em desfavor de D. D. S. S., de 30 anos, conhecido como “Melancia”.

De acordo com a polícia, o suspeito é investigado por descumprimento de medida protetiva em favor de sua companheira. Além disso, ele também é alvo de investigações por suposta prática de furto de semovente, crime que envolve a subtração de animal de criação, e por roubo contra um comerciante local.

Segundo a autoridade policial, a soma das acusações evidencia a periculosidade do investigado e fundamentou o pedido de segregação cautelar, visando garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe e submetido a exame de corpo de delito. A detenção foi devidamente comunicada às autoridades competentes, e o preso permanece à disposição do sistema de Justiça.

