Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de descumprir medida protetiva em Senador Guiomard
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, deu cumprimento, na manhã deste sábado, 14, a um mandado de prisão preventiva em desfavor de D. D. S. S., de 30 anos, conhecido como “Melancia”.
De acordo com a polícia, o suspeito é investigado por descumprimento de medida protetiva em favor de sua companheira. Além disso, ele também é alvo de investigações por suposta prática de furto de semovente, crime que envolve a subtração de animal de criação, e por roubo contra um comerciante local.
Segundo a autoridade policial, a soma das acusações evidencia a periculosidade do investigado e fundamentou o pedido de segregação cautelar, visando garantir a ordem pública e a segurança da vítima.
Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe e submetido a exame de corpo de delito. A detenção foi devidamente comunicada às autoridades competentes, e o preso permanece à disposição do sistema de Justiça.
Mulher é presa após roubo no Centro de Cruzeiro do Sul e afirma estar grávida de quatro meses
Suspeita foi reconhecida por imagens de segurança, confessou o crime e estava com faca no momento da abordagem policial
MPAC obtém condenação de réu por homicídio na zona rural de Sena Madureira
Lucas Gomes Vaz foi sentenciado por matar Antônio Assunção da Silva com golpes de machado em 2022
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Sena Madureira, obteve a condenação de Lucas Gomes Vaz pelo crime de homicídio simples contra Antônio Assunção da Silva.
De acordo com a denúncia apresentada pelo MPAC, o crime ocorreu na madrugada de 11 de setembro de 2022, na zona rural do município. Réu e vítima ingeriam bebida alcoólica quando o acusado atacou a vítima com golpes de machado, que resultaram na morte.
Durante o julgamento, o Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público, reconhecendo a materialidade do crime e a autoria por parte do réu, afastando a possibilidade de absolvição. Também foi fixada indenização aos familiares da vítima.
O promotor de Justiça Wanderley Barbosa atuou no plenário na condução da acusação.
PM prende suspeito de tráfico e impede tentativa de estupro contra menina de 12 anos em Rio Branco
Homem de 19 anos foi detido em casa abandonada no bairro Tancredo Neves e autuado por estupro de vulnerável
A Polícia Militar do Acre prendeu na noite desta quinta-feira (12), em uma casa abandonada no Conjunto Jorge Lavocat, bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, um homem de 19 anos procurado por tráfico de drogas. Os policiais chegaram a tempo de impedir uma tentativa de estupro contra uma menina de 12 anos.
Com o suspeito foram apreendidos dinheiro e uma quantidade considerável de entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e tráfico de drogas.
A ação ocorreu por volta das 21h, enquanto uma guarnição das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizava patrulhamento de rotina na região. Os policiais foram abordados por um morador, que repassou informações e apontou uma casa abandonada na Rua Xangai.
As equipes montaram cerco no local e, durante a aproximação, perceberam a tentativa de abuso. O imóvel foi invadido e o suspeito acabou preso. No interior da residência, os militares localizaram e apreenderam 25 invólucros de pasta-base de cocaína, além de dinheiro e outros itens.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à Defla, onde permanece à disposição da Justiça.
Com informações de AC24horas
