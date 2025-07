Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra mulher por envolvimento com organização criminosa em Tarauacá

Ação foi desencadeada após denúncia de furto e rastreamento por GPS; dupla foi surpreendida ao tentar retirar veículo abandonado em matagal

Uma operação de inteligência policial em Pando, comandada pelo Cnl. MSc. Marcos Barbeyto Reyes, resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão de dois suspeitos — ambos agentes da própria polícia departamental supostamente envolvidos em crimes na região de Cobija.

A ação ocorreu na noite desta quinta-feira (17), por volta das 22h20, após uma denúncia sobre o roubo de uma moto Honda Wave branca, placa NE-3691. Com auxílio do rastreador GPS do veículo, as equipes localizaram o sinal nas proximidades do antigo circuito de corridas em Villa Busch, onde a moto foi encontrada abandonada em um matagal.

Agentes da Direção de Prevenção contra Roubo de Veículos (DIPROVE) montaram uma tocaia no local. Por volta das 23h25, um homem identificado como Gerson M. D., 25 anos, policial, aproximou-se usando a lanterna do celular. Ao ser abordado, tentou fugir, mas foi capturado. Minutos depois, Abigail Ch. G., 24 anos, também policial, foi presa ao aguardá-lo em outra moto Honda nas redondezas.

Dois policiais presos por envolvimento em roubo de motos

Motocicleta recuperada via rastreamento GPS

Placas de outros veículos furtados encontradas no local

Caso sob investigação da DIPROVE Pando

No local, foram apreendidas cinco placas de motos com registros suspeitos (NE-1337, NE-6249, 6536-RCS, 6210-CTN e 6087-LZE). Os detidos e os veículos foram encaminhados à DIPROVE Pando para investigações sobre possível participação em uma rede criminosa.

Vídeo mostra o momento da apreensão perto do Circuito de Motos, gerando alarme no Cobija:



Vídeo entrevista com o Comandante Departamental PNB Cnl. Mcs. Abg. Oscar David Ruiz Arana:



