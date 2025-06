Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra mulher condenada por receptação em Senador Guiomard

O lançamento do livro “A Jornada da Professora Dolores” no dia 02 de julho, às 19h, no Centro Cultural, em Brasiléia/AC é esperado com grandes expectativas, simbolizando a valorização da cultura e da arte de “educar”, com evento de entrega da obra marcado para ocorrer estrategicamente como parte das comemorações pelo aniversário do município, que é dia 03 de julho.

A professora aposentada Dolores Paixão é uma das figuras mais populares da região, com um legado de respeito, admiração e carinho, tanto por uma legião infinita de ex-alunos, como por familiares desses alunos e pelas comunidades escolares por onde deixou sua marca, por irretocável conduta no trato com a Educação.

O respeito e popularidade da Professora Dolores motivaram o convite da Prefeitura de Brasiléia, para que o lançamento da obra que aborda uma jornada tão importante em Educação no município fosse lançada justamente na data mais festiva, que é o aniversário de criação do município.

Nascida no seringal, cresceu entre grandes desafios, sem jamais deixar de acreditar na força dos seus sonhos. A Professora Dolores transformou sua dor em ensinamento, sua história em inspiração e agora compartilha tudo em uma obra que promete ser emocionante.

“Escrever, publicar, dar visibilidade a minha jornada como professora é um projeto de vida, pois as adversidades enfrentadas por mim, fazem parte da realidade de milhares de outros profissionais em nosso pais e toda iniciativa de motivar e inspirar a Educação deve ser primordial”, defendeu a Professora, reforçando o convite para o lançamento do seu livro dia 02 de julho, às 19h, no Centro Cultural, em Brasiléia.

