Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem acusado de furto qualificado em Rodrigues Alves

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento, nesta segunda-feira, 13, a um mandado de prisão contra um homem acusado de furto qualificado no município.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o investigado estava residindo e trabalhando em Porto Velho (RO). Após contato com os familiares, a autoridade policial solicitou que o suspeito se apresentasse espontaneamente na delegacia.

Na manhã desta segunda-feira, o homem compareceu à unidade policial, momento em que foi dada voz de prisão em cumprimento à ordem judicial.

O acusado será encaminhado para audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção ou revogação de sua prisão.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários