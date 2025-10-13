Geral
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem acusado de furto qualificado em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento, nesta segunda-feira, 13, a um mandado de prisão contra um homem acusado de furto qualificado no município.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o investigado estava residindo e trabalhando em Porto Velho (RO). Após contato com os familiares, a autoridade policial solicitou que o suspeito se apresentasse espontaneamente na delegacia.
Na manhã desta segunda-feira, o homem compareceu à unidade policial, momento em que foi dada voz de prisão em cumprimento à ordem judicial.
O acusado será encaminhado para audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção ou revogação de sua prisão.
Fonte: PCAC
Dois homens são presos pela PRF em fiscalizações na BR-364
Dois homens foram presos na última sexta-feira (10) na BR-364, em Rio Branco, durante fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As prisões ocorreram em momentos diferentes do dia e foram motivadas por mandados judiciais em aberto.
Por volta das 10h30, um caminhoneiro foi detido após os policiais verificarem, durante uma abordagem de rotina, que ele tinha um mandado de prisão por lesão corporal.
Horas depois, já no início da noite, outra equipe da PRF parou um caminhão e descobriu que um dos passageiros era procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia.
Os dois homens foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição das autoridades competentes.
Com informações da PRF/AC
Vídeo registra assalto em Tarauacá, capturado por câmera de segurança
A recente onda de assaltos a estabelecimentos comerciais voltou a gerar preocupação entre os moradores e empresários de Tarauacá. Na noite deste sábado (11), por volta das 18h, mais um roubo foi registrado, desta vez no Mercantil Mota, localizado na Rua João Pessoa, no centro da cidade.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Aladimira Araújo de Oliveira, relatou que o crime ocorreu enquanto atendia um cliente aparentemente comum. O homem realizou uma pequena compra e, ao se dirigir ao caixa, sacou uma arma de fogo artesanal escondida sob a blusa e anunciou o assalto.
O assaltante levou aproximadamente R$ 100 em dinheiro do caixa e também os produtos da feira que havia separado, fugindo rapidamente em direção desconhecida. Apesar das buscas imediatas realizadas pela equipe da Polícia Militar, o suspeito não foi localizado.
A vítima informou que o mercantil conta com câmeras de segurança e que toda a ação foi gravada. No entanto, as imagens não foram suficientes para identificar o autor do crime, pois ele estava com o rosto parcialmente encoberto.
O caso foi encaminhado às autoridades responsáveis para investigação e foi tipificado como roubo qualificado com uso de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 157 do Código Penal.
Nos últimos dias, Tarauacá tem sido palco de ocorrências semelhantes, o que tem elevado a sensação de insegurança entre os comerciantes e a população. As forças policiais afirmaram que continuam trabalhando para identificar e capturar o autor do delito. Além disso, reforçaram que a colaboração da comunidade, por meio de denúncias anônimas, é essencial para avançar nas investigações e esclarecer o caso.
Advogado denuncia e policial de trânsito é preso por cobrança irregular em Cobija, Bolívia
Subtenente foi flagrado recebendo 500 bolivianos de mulher sem documentação; mais de 3.000 bolivianos foram apreendidos nas gavetas da instituição
Um subtenente da Direção Departamental de Trânsito de Cobija, no departamento de Pando, foi preso em flagrante após ser denunciado por cobrança irregular de 500 bolivianos a uma pessoa que pilotava motocicleta sem documentação e em aparente estado de embriaguez. A prisão ocorreu após o advogado Dr. José Luis Vargas convocar a imprensa local para acompanhar o caso.
De acordo com a denúncia, a proprietária da motocicleta foi até as instalações do trânsito para realizar o pagamento correspondente à infração, quando o policial teria solicitado o valor de forma irregular. Minutos depois, equipes da Procuradoria Anticorrupção e da Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) intervieram nos escritórios, onde foram encontrados mais de 3.000 bolivianos nas gavetas da instituição, incluindo o dinheiro entregue pela denunciante.
A mulher que alegou ter pago de forma irregular ao policial fotografou as cédulas antes de entregá-las. A estratégia da vítima, orientada pelo advogado, foi determinante para comprovar a alegação de cobrança irregular e levar à prisão em flagrante do subtenente.
O subtenente foi detido e o caso continua sob investigação das autoridades bolivianas. O fato expõe problemas de corrupção no interior das instituições públicas do departamento de Pando e reforça a importância do controle social para coibir este tipo de prática irregular.
