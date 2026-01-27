Geral
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra ex-prefeito de Bujari condenado a mais de 19 anos de reclusão
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, cumpriu na manhã desta terça-feira, 27, um mandado de prisão expedido pela Justiça contra o ex-prefeito do município, Antônio Raimundo de Brito Ramos. A ação ocorreu em cumprimento à sentença condenatória que impôs ao ex-gestor a pena de 19 anos e nove meses de reclusão, em regime fechado.
Antônio Raimundo foi condenado por envolvimento em diversos crimes contra a administração pública, entre eles fraude em licitações, corrupção passiva, falsidade ideológica e peculato. Os crimes foram apurados ao longo de investigação que revelou prejuízos significativos aos cofres públicos municipais.
De acordo com o delegado, Dr. Bruno Coelho Oliveira, responsável pelo cumprimento do mandado, a prisão ocorreu de forma tranquila e sem qualquer tipo de resistência. “O mandado foi cumprido na manhã desta terça-feira, de maneira segura e dentro da legalidade. O ex-prefeito foi localizado e conduzido pela equipe da Polícia Civil ao Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, onde dará início ao cumprimento da pena determinada pela Justiça”, afirmou.
O delegado destacou ainda que a atuação da Polícia Civil reafirma o compromisso da instituição com a efetividade das decisões judiciais e o combate à criminalidade, especialmente aos crimes que lesam o patrimônio público.
O promotor de Justiça que conduziu o caso, Dr. Antônio Alceste, ressaltou a gravidade dos danos causados ao município. Segundo ele, o prejuízo aos cofres públicos se aproxima de meio milhão de reais. “O elevado montante dos prejuízos, agravado pelo fato de se tratar de um dos menores municípios do Acre, com baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), certamente impactou negativamente na vida dos bujarienses. A condenação do ex-prefeito passa a mensagem de que a lei deve ser aplicada a todos”, declarou.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Homem é baleado no pé após ataque motivado por ciúmes em bar de Rio Branco
Suspeito armado com escopeta fugiu após o disparo; vítima foi socorrida pelo Samu e passa bem
Adriano Marinho, de 36 anos, foi ferido por um disparo de arma de fogo na noite desta segunda-feira (26), em um bar localizado na Rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Adriano estava no local com a namorada, consumindo bebidas alcoólicas, quando o ex-namorado dela chegou de forma inesperada. Movido por ciúmes, o homem se aproximou armado com uma escopeta e tentou matar a vítima, efetuando um disparo que atingiu o pé esquerdo de Adriano. Após a ação, o suspeito fugiu do local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
Policiais militares do 2º Batalhão estiveram na cena do crime, colheram informações e realizaram buscas na região na tentativa de localizar o autor do disparo, porém, até o momento, ele não foi encontrado.
O caso está sendo apurado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado para investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Comentários
Geral
Acre segue com tempo instável e risco de chuvas fortes nesta terça-feira
Alta umidade mantém pancadas intensas em todas as regiões do estado; temperaturas podem chegar a 31 °C.
Comentários
Geral
Polícia Civil prende homem em flagrante por posse ilegal de arma e esclarece assalto à Loja Americanas em Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu em flagrante, na última segunda-feira, 26, um homem identificado pelas iniciais M.S.S., pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e por envolvimento no assalto à Loja Americanas do município.
A ação teve início após a equipe de oficiais investigadores de polícia tomar conhecimento de que o suspeito havia sido conduzido à delegacia por uma guarnição da Polícia Militar pelo crime de falsidade ideológica. No boletim de ocorrência, constava a informação de que o indivíduo seria o autor do roubo à loja, o que motivou a atuação imediata da Polícia Civil.
Durante o interrogatório, M.S.S. cooperou com os investigadores e confessou a participação no crime. Em diligência realizada na residência do suspeito, os policiais localizaram um revólver calibre .38 SPL, três munições e recuperaram um tablet pertencente à Loja Americanas.
O investigado informou que estava de posse da arma de fogo há aproximadamente dois anos e que não possuía qualquer documentação legal do armamento. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra o suspeito, o qual foi imediatamente cumprido.
O homem foi conduzido novamente à Delegacia-Geral de Tarauacá para a realização dos procedimentos legais, sendo submetido previamente a exame de corpo de delito, e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para a completa elucidação do caso.
Fonte: PCAC
Você precisa fazer login para comentar.