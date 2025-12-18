Polícia Civil cumpre mandado de internação contra envolvido em latrocínio em Cruzeiro do Sul

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro de 2025, no bairro Cruzeirão, quando Manoel Carlos Alemão da Costa, de 48 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo na região do tórax, dentro de seu próprio estabelecimento comercial, durante a tarde. O caso foi prontamente apurado pela Polícia Civil.

Logo após o ocorrido, equipes do Nepatri iniciaram diligências ininterruptas, com levantamento de informações, análise e cruzamento de dados, realização de oitivas e monitoramento dos envolvidos, o que possibilitou a rápida identificação de todos os autores do crime.

Como resultado da investigação, a Polícia Civil prendeu em flagrante o autor maior de idade, identificado pelas iniciais J.V.M.A., e apreendeu dois adolescentes, entre eles W.G.D.S., pela participação direta no latrocínio.

Em momento posterior, W.G.D.S. chegou a ser desinternado por decisão judicial. No entanto, diante da gravidade do delito, foi expedido novo mandado de internação. Após trabalho de monitoramento, a equipe da Polícia Civil localizou o investigado e cumpriu a ordem judicial.

Após a apreensão, W.G.D.S. foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas todas as providências legais cabíveis. O jovem permanece à disposição da Justiça e será encaminhado ao Instituto Socioeducativo.