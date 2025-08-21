Polícia Civil cumpre mandado de busca em investigação sobre fuga do presídio FOC e apreende drogas em Rio Branco

Durante ação da Polícia Civil relacionada à fuga do FOC, a DENARC apreendeu:130 pinos de cocaína, 93 papelotes de maconha, porção de crack, balanças e materiais para embalo Foto: cedida
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), deflagrou na manhã desta quinta-feira, 21, uma operação para dar cumprimento a um mandado de busca relacionado à fuga registrada no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), ocorrida no dia 19 de junho de 2025.
O alvo do mandado é um dos presos que fugiram da unidade e que possui condenação definitiva por crimes graves, incluindo homicídio. A ação foi coordenada em conjunto pelas unidades da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC) com destaque para a DENARC e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e integra uma série de diligências para recapturar os foragidos e desarticular possíveis redes de apoio.
Durante o cumprimento do mandado em uma residência localizada no Bairro Wilson Ribeiro, em Rio Branco, o foragido não foi encontrado, mas as equipes apreenderam uma quantidade relevante de drogas com uma pessoa associada a ele. Foram recolhidos 130 pinos contendo material preliminarmente identificado como cocaína (230g), 93 papelotes de maconha (100g), uma porção de crack, além de balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes.
Segundo os levantamentos iniciais, o local funcionava como ponto de distribuição de drogas para outros locais de tráfico na capital. As equipes seguem em campo para cumprir buscas em outros endereços e avançar nas diligências voltadas à captura dos presos que escaparam da unidade prisional.
O delegado titular da DENARC, Saulo Macedo, destacou a importância da ação integrada. “Estamos trabalhando de forma coordenada para recapturar os foragidos e, ao mesmo tempo, enfraquecer a estrutura criminosa que possa estar dando suporte a eles. A apreensão de drogas reforça que esses indivíduos mantêm conexões com o tráfico, e nossa missão é desarticular completamente essa rede”, informou.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, ressaltou o compromisso da instituição com a segurança pública.
“A Polícia Civil não medirá esforços para restabelecer a ordem e garantir que todos os foragidos sejam recapturados. Este trabalho demonstra a dedicação das nossas equipes e o nosso compromisso permanente com a sociedade acreana”, enalteceu.
