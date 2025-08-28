Geral
Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão por estupro de vulnerável e furto em Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou na manhã desta quinta-feira, 28, uma ação que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão na cidade. As prisões ocorreram por volta das 9 horas e envolveram dois indivíduos acusados de crimes distintos.
O primeiro mandado foi cumprido contra E. do N. S., preso pelo crime de furto. Já o segundo foi contra A. S. A. da S., acusado de estupro de vulnerável. Ambos foram localizados e conduzidos à unidade policial, onde passaram pelos procedimentos legais antes de serem colocados à disposição da Justiça.
Segundo o delegado Dione Lucas, a ação reflete o compromisso da Polícia Civil em dar cumprimento às decisões judiciais e combater os mais diversos tipos de crimes.
“Nosso trabalho é diário e incansável. Estamos atentos a todos os casos que chegam até nós e atuamos de forma rápida e eficiente para garantir que criminosos sejam responsabilizados. Essas prisões representam mais um passo no combate à criminalidade e na defesa da sociedade tarauacaense”, destacou o delegado.
Fonte: PCAC
Da custódia para o presídio: Justiça mantém prisão de acusado de feminicídio em Rio Branco
Homem de 26 anos é suspeito de matar a esposa de 42 anos com golpes de tábua de cortar carne; juiz converteu prisão em preventiva.
A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva de Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de assassinar a esposa, Ivanilde Souza, de 42 anos, com golpes de uma tábua de cortar carne na região da cabeça.
A decisão foi proferida nesta quinta-feira (28) pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Farias, durante audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.
O crime ocorreu na noite de terça-feira (26), na residência do casal, localizada na Travessa do “Chicão”, bairro Belo Jardim. Após se apresentar na Delegacia de Flagrantes, o acusado foi transferido para a Delegacia da Mulher, onde prestou depoimento.
A Polícia Civil terá o prazo de 30 dias para concluir o inquérito.
Governo abre seleção para mestrado em Administração Pública para forças de segurança
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV/EBAPE), publicou nesta quinta-feira, 28, o edital para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Administração Pública – turma intensiva 2025.
Podem se inscrever oficiais combatentes e delegados da classe II em diante, em exercício, com diploma de graduação reconhecido pelo MEC ou validado no Brasil (no caso de diplomas estrangeiros), além de experiência mínima de cinco anos em segurança pública, administração ou gestão pública. Também serão aceitas inscrições de candidatos em fase de conclusão de curso superior, desde que apresentem o diploma até a matrícula.
Ao todo, serão ofertadas 10 vagas, distribuídas da seguinte forma: 2 para o Corpo de Bombeiros Militar, 3 para a Polícia Civil e 5 para a Polícia Militar. O curso terá duração de até 22 meses e é reconhecido pelo MEC (Portaria nº 901/2024).
A seleção será conduzida pela FGV e dividida em duas fases eliminatórias: Provas online de Redação, Matemática (Raciocínio Lógico e Quantitativo) e Inglês – previstas para 21 de setembro e entrevista e análise curricular, entre 30 de setembro e 2 de outubro.
As provas serão aplicadas em ambiente virtual seguro, e os candidatos deverão cumprir requisitos técnicos mínimos, como conexão estável de internet, uso de webcam e check-in prévio no sistema.
As inscrições estarão abertas de 28 de agosto a 5 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site processoseletivo.fgv.br/inscricao/MPAAC. O resultado final será divulgado em 3 de outubro, após as entrevistas. As aulas começam em 30 de outubro de 2025, na sede da FGV/EBAPE.
Rio Acre atinge níveis críticos de seca e expõe bancos de areia na tríplice fronteira com o Peru e Bolívia
Defesa Civil alerta para risco de desabastecimento de água e prejuízos ao transporte de produtos; governo federal reconheceu situação de emergência em todos os 22 municípios do estado
O Rio Acre atingiu níveis críticos de seca nesta quarta-feira (27), com registros alarmantes na região de fronteira com o Peru. Imagens da Ponte da Integração, que liga Assis Brasil (AC) à cidade peruana de Iñapari, região amazônica sudeste do Peru – Madre de Dios, mostram trechos completamente secos e bancos de areia expostos. O monitoramento oficial aponta que o nível do rio chegou a apenas 74 centímetros em Brasiléia e 1,51 metro em Rio Branco.
De acordo com o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital, a estiagem já impacta o transporte de produtos agrícolas e o abastecimento de comunidades ribeirinhas. “Há risco real de desabastecimento de água em Rio Branco e prejuízos ao escoamento da produção em municípios como Santa Rosa e Porto Walter”, alertou. A Defesa Civil acreana iniciou o fornecimento emergencial de água potável para áreas rurais.
O governo federal reconheceu a situação de emergência em todos os 22 municípios do Acre, enquanto a Agência Nacional de Águas (ANA) declarou oficialmente estado de escassez hídrica no estado. A previsão é de que a seca se mantenha nos próximos meses, com recomendações urgentes para o uso racional da água.
