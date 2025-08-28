Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão por estupro de vulnerável e furto em Tarauacá

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou na manhã desta quinta-feira, 28, uma ação que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão na cidade. As prisões ocorreram por volta das 9 horas e envolveram dois indivíduos acusados de crimes distintos.

O primeiro mandado foi cumprido contra E. do N. S., preso pelo crime de furto. Já o segundo foi contra A. S. A. da S., acusado de estupro de vulnerável. Ambos foram localizados e conduzidos à unidade policial, onde passaram pelos procedimentos legais antes de serem colocados à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Dione Lucas, a ação reflete o compromisso da Polícia Civil em dar cumprimento às decisões judiciais e combater os mais diversos tipos de crimes.

“Nosso trabalho é diário e incansável. Estamos atentos a todos os casos que chegam até nós e atuamos de forma rápida e eficiente para garantir que criminosos sejam responsabilizados. Essas prisões representam mais um passo no combate à criminalidade e na defesa da sociedade tarauacaense”, destacou o delegado.

Fonte: PCAC

