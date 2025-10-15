Geral
Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Tarauacá, um por violência doméstica e outro por regressão de regime
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou na manhã desta terça-feira, 15, o cumprimento de dois mandados de prisão no município. As ações fazem parte do trabalho contínuo da instituição no combate à criminalidade e na garantia do cumprimento das decisões judiciais.
De acordo com informações da delegacia, um dos mandados foi de regressão de regime, expedido contra um homem conhecido pelo apelido de “Buzuga”, que descumpriu as condições impostas pela Justiça. O outro mandado foi cumprido contra um indivíduo investigado por violência doméstica, reforçando o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento a esse tipo de crime.
Os dois presos foram conduzidos à Unidade Penitenciária Moacir Prado, onde permanecerão à disposição da Justiça.
Fonte: PCAC
Polícia Militar apreende cerca de 900 quilos de pescado irregular em Acrelândia
Durante a Operação Protetor dos Biomas VII, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), realizou na tarde de segunda-feira, 14, a apreensão de aproximadamente 900 quilos de pescado transportado de forma irregular, na BR-364, próximo ao município de Acrelândia.
A equipe realizava fiscalização ambiental em resposta a denúncias de desmatamento e extração ilegal de madeira quando abordou uma caminhonete que transportava carga coberta por lonas e um tapete. Durante a verificação, os militares constataram que o veículo levava grande quantidade de peixe, supostamente oriundo do estado de Rondônia, com destino a Rio Branco.
O condutor informou que o pescado pertencia a um passageiro, que se apresentou como pescador. Ao ser solicitado, o homem não apresentou guia de transporte nem nota fiscal da carga, documentos obrigatórios para o transporte interestadual de pescado. Além disso, o material estava sendo transportado sem condições adequadas de conservação, apenas envolto em lonas plásticas e coberto por um tapete, com pouco gelo e sem as exigências sanitárias previstas em lei.
Durante a ocorrência, os policiais também encontraram R$ 10.320,00 em espécie, valor que foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia para as devidas apurações. A guarnição verificou ainda uma guia de transporte de pirarucu emitida em Rondônia, porém o documento apresentava rasuras e não correspondia à espécie apreendida. Diante dos fatos, os responsáveis foram conduzidos à delegacia
Déficit de efetivo e condições de trabalho da Polícia Penal entram na mira do MP
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, instaurou um Procedimento Administrativo Estrutural (PAE) para diagnosticar, acompanhar e propor soluções relacionadas ao déficit de efetivo, às condições de trabalho e à autonomia administrativa da Polícia Penal e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC).
A portaria foi assinada pelo promotor de Justiça Rodrigo Curti e publicada no último dia 13 de outubro de 2025, com base em dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Ministério Público e de resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Déficit histórico e denúncias
De acordo com o MPAC, o sistema prisional acreano enfrenta um déficit crônico de policiais penais, situação que compromete a segurança das unidades prisionais e a integridade física e mental dos servidores. Mesmo com a posse de 163 novos policiais penais em outubro, o número ainda é insuficiente para suprir a carência estrutural, especialmente em unidades de maior complexidade, como o FOC, a URF-02 e as regionais do interior.
A instauração do procedimento foi motivada também por uma carta-denúncia da Federação dos Servidores Públicos do Acre, encaminhada à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais (SENAPPEN/MJSP), que relatou más condições de trabalho, adoecimento físico e mental, escalas abusivas e perseguições disciplinares. O órgão federal solicitou providências do MPAC para garantir a proteção dos direitos dos policiais penais e melhorias no sistema penitenciário.
Falhas estruturais e riscos à segurança
Relatórios de inspeções realizadas pelo Ministério Público apontam falhas de segurança perimetral, ausência de guaritas em operação, carência de videomonitoramento, insuficiência de equipamentos de proteção, como coletes e armamentos, além de instalações precárias.
O documento também cita decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhecem a natureza exclusiva e não delegável das funções da Polícia Penal, vedando contratações precárias e reafirmando a necessidade de provimento dos cargos via concurso público.
O procedimento seguirá o ciclo de atuação recomendado pelo CNMP, com seis etapas: diagnóstico, elaboração de plano estrutural, execução, monitoramento, revisão e encerramento.
O promotor fixou o prazo de 30 dias úteis para que os órgãos competentes — como Sejusp, Iapen, Sead, Seplan, CGE e SENAPPEN — enviem informações atualizadas sobre efetivo, escalas, estrutura física e orçamentária, além de dados sobre a saúde psicológica dos servidores.
Uma audiência pública será agendada para ouvir representantes da sociedade civil e instituições do sistema prisional. O prazo inicial para conclusão do procedimento é de um ano, prorrogável por igual período.
Prefeito Jerry Correia participa de ação em alusão ao Outubro Rosa na UBS Terezinha Batista dos Santos
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde através da Unidade Básica de Saúde Terezinha Batista dos Santos, realizou uma importante ação em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.
O prefeito Jerry Correia esteve presente e acompanhou de perto as atividades voltadas ao público feminino, que incluíram palestras educativas, orientações em saúde, sorteios, entrega de brindes, lanche especial e atendimentos exclusivos para as mulheres.
Também participaram da ação a secretária municipal de Saúde Silvani Klaumann, a secretária de Assistência Social Ana Claúdia, o vereador Wendell Marques e o vereador Jurandir, reforçando o compromisso da gestão com o cuidado e atenção integral à saúde da mulher assis-brasilense.
A iniciativa foi mais um momento de acolhimento, informação e valorização da prevenção, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde do município.
