Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Tarauacá por violência doméstica e descumprimento de tornozeleira

7 minutos atrás

Em ações distintas, um suspeito foi preso por crime previsto na Lei Maria da Penha e outro por violar medidas do monitoramento eletrônico

O primeiro mandado foi cumprido em desfavor de C.F.L., investigado por crime previsto na Lei Maria da Penha, em razão de violência doméstica. Foto: captada 

A Polícia Civil do Acre cumpriu, nesta segunda-feira (12), dois mandados de prisão em Tarauacá. O primeiro foi contra C.F.L., investigado por crime de violência doméstica previsto na Lei Maria da Penha. O segundo, contra F.A.S.J., que descumpriu as condições do monitoramento eletrônico, resultando na regressão de regime e na expedição da ordem judicial.

Após as prisões, os dois foram levados ao hospital local para exames de corpo de delito e, em seguida, apresentados na Delegacia-Geral de Tarauacá, onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

As operações reforçam a atuação das forças de segurança no combate à violência doméstica e no cumprimento das determinações judiciais no interior do estado.

Já o segundo mandado de prisão foi cumprido contra F.A.S.J., em decorrência do descumprimento das medidas impostas no regime de monitoramento eletrônico. Foto: captada 

Delegado-geral destaca avanços da Polícia Civil do Acre e apresenta balanço das ações de 2025 em entrevista à Gazeta

2 minutos atrás

12 de janeiro de 2026

No campo operacional, os números também refletem a intensidade do trabalho desenvolvido pela instituição. Em 2025, a PCAC realizou 1.051 medidas protetivas, instrumentos legais fundamentais para garantir a segurança das vítimas, impondo restrições aos agressores, como afastamento do lar e proibição de contato

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre apresentou os principais resultados de 2025, destacando os programas Bem-Me-Quer e Pacificar, além de avanços na estrutura e no trabalho investigativo da PCAC. Foto: captada 

Nesta segunda-feira, 12 de janeiro, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC concedeu entrevista ao programa Gazeta Entrevista, onde apresentou um balanço das principais ações e resultados alcançados pela instituição ao longo de 2025.

Durante a entrevista, o delegado-geral destacou programas estratégicos que têm fortalecido a atuação da Polícia Civil no estado, com ênfase para os projetos Bem-Me-Quer e Pacificar. O programa Bem-Me-Quer tem como foco o atendimento especializado e humanizado a mulheres vítimas de violência, garantindo acolhimento adequado, orientação e encaminhamento célere das demandas, reforçando o compromisso da PCAC no enfrentamento à violência doméstica e familiar.

Outro destaque foi o programa Pacificar, que obteve resultados expressivos ao longo do ano, realizando mais de 800 acordos por meio de audiências de conciliação e mediação de conflitos. A iniciativa tem contribuído para a resolução pacífica de demandas, redução da judicialização de conflitos e fortalecimento da cultura do diálogo.

Na área de infraestrutura, o delegado-geral ressaltou a entrega da Delegacia de Rodrigues Alves totalmente revitalizada, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e um atendimento mais digno à população. Também foi entregue a unidade física do Qualivida, espaço voltado à valorização e ao cuidado com a saúde e o bem-estar dos profissionais da Polícia Civil.

No campo operacional, os números também refletem a intensidade do trabalho desenvolvido pela instituição. Em 2025, a PCAC realizou 1.051 medidas protetivas, instrumentos legais fundamentais para garantir a segurança das vítimas, impondo restrições aos agressores, como afastamento do lar e proibição de contato. Além disso, foram instaurados mais de 1.300 inquéritos policiais, todos devidamente concluídos e remetidos ao Poder Judiciário, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a investigação qualificada e a responsabilização criminal.

Ao final da entrevista, o delegado-geral enfatizou que os resultados apresentados são fruto do empenho e da dedicação dos servidores da Polícia Civil do Acre, aliados a investimentos estratégicos e políticas públicas voltadas à modernização da instituição e à proteção da sociedade acreana.

PM prende homem que ameaçou companheira com pistola carregada em Sena Madureira

50 minutos atrás

12 de janeiro de 2026

Arma foi encontrada durante atendimento a ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Militar; suspeito responderá por ameaça e porte ilegal

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam, na noite deste domingo (11), um homem acusado de ameaçar a companheira com uma arma de fogo durante uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Militar, em Sena Madureira. A guarnição foi acionada após denúncia de desentendimento entre o casal.

No local, a vítima relatou que vinha sendo ameaçada pelo companheiro, que estaria portando uma arma. Durante buscas, os militares encontraram uma pistola municiada e pronta para uso. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia-Geral da Polícia Civil de Sena Madureira, junto com a arma e as munições apreendidas. A companheira também foi levada à unidade para prestar depoimento.

PM prende foragido e suspeito de ameaçar moradores na zona rural de Cruzeiro do Sul

1 hora atrás

12 de janeiro de 2026

Operação usou quadriciclos e abordagem a pé após denúncias de furtos, violência doméstica e intimidação por facção criminosa

Moradores afirmaram viver sob constante estado de medo, sentindo-se reféns da atuação criminosa dos suspeitos, que se apresentavam como integrantes de facção criminosa e circulavam armados com facas ou terçados. Foto: c captada 

Uma ação de patrulhamento rural da Polícia Militar, realizada no último sábado (10) e divulgada nesta segunda-feira (12), resultou na prisão de um foragido da Justiça e na detenção de outro homem acusado de cometer crimes na zona rural de Cruzeiro do Sul. A operação ocorreu por volta das 17h na região da Liberdade, às margens da BR-364.

A PM foi acionada após denúncias de moradores sobre furtos, ameaças, violência doméstica e abusos contra idosos. Para não serem detectados, os policiais utilizaram quadriciclos e depois avançaram a pé por áreas de difícil acesso. Durante a ação, abordaram dois homens que saíam de uma casa com lanternas.

Um dos presos foi identificado como J. A. C. S., de 23 anos, foragido da Justiça e suspeito de envolvimento em homicídio, furtos e agressões à companheira. O outro, conhecido como “S.”, portava uma faca tipo peixeira e é acusado de violência doméstica e abusos contra uma idosa. Segundo relatos, os dois se apresentavam como integrantes de facção criminosa e aterrorizavam a comunidade.

Os detidos foram algemados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde passaram por exames de corpo de delito e aguardam os procedimentos legais. A operação atendeu a apelos da população local, que vivia sob medo constante de represálias.

O patrulhamento foi planejado de forma estratégica, com base em informações sobre a atuação de indivíduos apontados como responsáveis por causar medo, perturbação da ordem pública e insegurança à população local. Foto: cedida 

