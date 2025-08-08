Geral
Polícia Civil conclui investigação sobre morte de advogada Juliana Chaar e prende segundo envolvido
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu na tarde desta quinta-feira, 7, o mandado de prisão preventiva em desfavor de K.M.S., no desdobramento das investigações sobre a morte da advogada Juliana Chaar, ocorrida por atropelamento doloso.
A medida cautelar foi solicitada pela autoridade policial ao final da apuração dos fatos, que indicou a existência de dois momentos distintos no crime. Segundo o delegado coordenador da DHPP, Alcino Sousa Júnior, antes do homicídio da advogada, o investigado, de posse de uma arma de fogo de uso restrito, tentou contra a vida de pessoas envolvidas no início da ocorrência.
“O trabalho minucioso das equipes de investigação, da perícia criminal e a análise detalhada de imagens e depoimentos de testemunhas foram fundamentais para o completo esclarecimento dos fatos”, destacou o delegado Alcino.
Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil indiciou o motorista da caminhonete que atropelou a vítima, pelo crime de homicídio qualificado, e K.M.S., pelo crime de homicídio tentado, com o agravante do uso de arma de fogo de uso restrito. Ambos estão presos e à disposição da Justiça.
Fonte: PCAC
Presidente Lula anuncia mais de R$ 1 bilhão de investimentos do governo para o Acre
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira, 8 de agosto, a partir das 11h, do anúncio de investimentos do Governo Federal em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária no Acre. Os aportes no estado somam cerca de R$ 1,1 bilhão.
Realizado em Rio Branco, na Cooperacre — cooperativa que é referência na produção de castanhas no Brasil —, o evento terá a participação dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Educação, Camilo Santana, além de outras autoridades.
Um dos destaques da cerimônia é o anúncio de obras e reparos na BR-364, rodovia federal que atravessa o Acre e pela qual escoa a produção do estado. A rodovia receberá R$ 870,9 milhões para manutenção e recuperação em quatro lotes. A iniciativa beneficiará diretamente cerca de 60% da população do Acre, estimada em aproximadamente 500 mil pessoas, e tem potencial para gerar mais de 12,5 mil postos de trabalho diretos e indiretos. As obras abrangerão trechos que atravessam 12 dos 22 municípios acreanos.
LUZ PARA TODOS – O programa Luz para Todos na Amazônia Legal terá investimentos de R$ 252 milhões em novas obras no Acre, que atenderão a 6 mil famílias em regiões remotas. Serão assinadas as ordens de serviço para a segunda etapa, com investimento de R$ 103 milhões para 2.500 famílias, e a terceira etapa, com R$ 149 milhões para 3.500 famílias, garantindo acesso à energia elétrica para comunidades isoladas. No Acre, o Luz para Todos totaliza 60.639 ligações realizadas desde 2003 até junho de 2025, beneficiando 280 mil pessoas, com um investimento total de R$ 487,71 milhões.
EDUCAÇÃO — Na área da educação, será anunciado um investimento de R$ 33,5 milhões em obras e melhorias para os campi do Instituto Federal do Acre (Ifac), o que inclui a criação de um novo campus em Feijó com R$ 25 milhões do Novo PAC. No total, por meio do Novo PAC, o Acre receberá ao longo do tempo um investimento de R$ 304,6 milhões para a educação básica, profissional, tecnológica e superior. Esses recursos incluem R$ 181 milhões para a construção de 8 novas creches, 11 escolas em tempo integral e aquisição de 33 ônibus escolares, além de R$ 90 milhões para a educação superior, contemplando a obra do novo Hospital Universitário de Rio Branco.
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO — Serão assinadas portarias que criam três novos assentamentos e entregues Contratos de Concessão de Uso (CCUs) para 977 famílias em sete assentamentos. Também serão anunciados novos créditos rurais para instalação de assentados e entregues 145 títulos de propriedade em projetos de assentamentos, além de 42 unidades habitacionais financiadas.
FUNDO AMAZÔNIA — Por meio do Fundo Amazônia, serão formalizados investimentos que impulsionarão a restauração ecológica e o desenvolvimento sustentável. Entre eles, o Restaura Amazônia, com R$ 13,6 milhões para recuperação na Resex Chico Mendes. O programa Amazônia na Escola terá um contrato de R$ 24 milhões com a SOS Amazônia para fortalecer a produção sustentável de alimentos pela agricultura familiar e a alimentação escolar nas redes públicas.
Já o projeto Sanear Amazônia – Água Potável para Comunidades da Amazônia terá a assinatura de um contrato de R$ 9 milhões com o Memorial Chico Mendes para garantir acesso à água potável para comunidades no Acre. O Projeto Memorial Chico Mendes, além do Acre, vai atender as populações de Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia, com um total de R$ 128,4 milhões para os cinco estados.
Gerido pelo BNDES, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o Fundo Amazônia já viabilizou, desde sua criação, R$ 260,80 milhões para o Acre, sendo que R$ 155 milhões desses recursos foram destinados no atual governo, a partir de 2023. Esse valor, recorde, é quase 50% superior ao que foi contratado entre 2010 e 2018, antes da paralisação por quatro anos do Fundo Amazônia.
FISCALIZAÇÃO — No Acre, a Fiscalização do Ibama registrou aumento de 194% nos autos de infração emitidos no período de janeiro a julho de 2025, comparado à média do governo anterior no mesmo período (de 2019-2022). Em termos de multas, o aumento foi de 182% nos primeiros sete meses deste ano, comparado à média do governo anterior no mesmo período (de 2019-2022). Houve redução de 98% de área queimada no Acre de janeiro a julho de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ). Em junho de 2025, havia 3.033 famílias beneficiadas no Acre pelo Bolsa Verde, com R$ 5,3 milhões pagos desde a retomada do programa em setembro de 2023.
COMPROMISSO — Esses investimentos e ações reforçam o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento integral do Acre e da região amazônica, promovendo melhorias substanciais na infraestrutura, acesso a serviços essenciais, geração de empregos e fortalecimento das políticas sociais e ambientais.
Fonte: Governo Federal
Julgamento de recurso que pede anulação de júri que absolveu policiais do BOPE é adiado no Acre
Foi adiado o julgamento do recurso que pede a anulação do júri popular que absolveu cinco policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) acusados pelas mortes de três pessoas, incluindo uma criança de 11 anos, durante uma operação no bairro Preventório, em maio de 2018. O caso, que teve grande repercussão no estado, foi retirado de pauta nesta quinta-feira (7), a pedido do relator, desembargador Francisco Djalma, e deve ser apreciado na próxima sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.
Em dezembro do ano passado, os militares Josemar Barbosa de Farias, Wladimir Soares da Costa, Raimundo de Souza Costa, Antônio de Jesus Batista e Alan Melo Martins foram absolvidos após cinco dias de julgamento pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri.
As vítimas da operação foram Gleiton Silva Borges, Edmilson Fernandes da Silva Sales e a estudante Maria Caune, de apenas 11 anos, que foi atingida por estilhaços de fuzil enquanto estava na varanda de casa.
Após o veredicto, o Ministério Público do Estado do Acre apresentou recurso de apelação, alegando que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas no processo. O promotor Carlos Pescador, responsável pelo pedido, defende a realização de um novo julgamento.
A defesa dos policiais, por sua vez, sustenta que a decisão do júri deve ser mantida. O advogado Wellington Silva afirmou que “um dos policiais denunciados estava no quartel no momento dos fatos e outro sequer efetuou disparos”. Segundo ele, não há elementos que justifiquem a anulação da absolvição.
A nova data do julgamento ainda será definida. O caso continua gerando debate entre representantes do Ministério Público, familiares das vítimas e defensores dos acusados.
Em Santa Rosa, Polícia Militar apreende entorpecente
Policiais militares do 8° Batalhão, apreenderam entorpecentes e prenderam quatro suspeitos, na quarta-feira, 06, no município de Santa Rosa.
Os militares receberam informações citando os envolvidos e de como seria realizada a entrega da droga. A equipe policial se dirigiu ao lugar indicado e aguardou os suspeitos chegarem.
No momento da entrega um dos homens chegou em uma embarcação com a droga, os militares abordaram os indivíduos que tentaram fugir, mas foram capturados. Na abordagem foi encontrado entorpecente, aparentemente cocaína.
Os militares conseguiram informações do indivíduo que receberia a droga e foram até sua residência. A equipe policial encaminhou quatro suspeitos, juntamente com o entorpecente à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.
