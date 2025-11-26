Geral
Polícia Civil conclui investigação e prende acusado de tentativa de homicídio no Bairro 6 de Agosto
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu as investigações sobre a tentativa de homicídio registrada no dia 30 de agosto de 2025, no Bairro 6 de Agosto, em Rio Branco. A vítima, Antônio Marçal, foi golpeada com uma faca durante uma discussão em um ambiente conhecido por ser ponto de encontro de usuários de entorpecentes.
O autor do crime, conhecido pelo apelido “Neguinho”, teve sua prisão decretada pela Justiça após a conclusão das investigações. De posse do mandado, equipes da DHPP iniciaram uma operação contínua para localizar o acusado.
Após 10 horas ininterruptas de diligências, realizadas por terra e também por via fluvial, os policiais conseguiram localizar e capturar “Neguinho” no Projeto Maitá, Colônia Três Marias, zona rural de Porto Acre. A ação ocorreu no final da tarde da última terça-feira, 25.
“Essa captura demonstra, mais uma vez, o compromisso inabalável da DHPP com a elucidação de crimes contra a vida. Nossas equipes atuaram de forma incansável, sem medir esforços ou distâncias, enfrentando terreno difícil e longas horas de diligências. A prisão do acusado reforça nossa mensagem de que nenhum crime ficará sem resposta e de que continuaremos trabalhando com firmeza para garantir justiça às vítimas e segurança à população”, destacou o delegado coordenador da DHPP, Alcino Ferreira Júnior.
Motorista de 21 anos que derrubou dois postes no Calafate deverá pagar prejuízos à Energisa
Acidente deixou região sem energia e interditou trânsito até o início da tarde em Rio Branco
O jovem Pedro Henrique de Melo, 21 anos, deverá arcar com os prejuízos causados à Energisa após o acidente que derrubou dois postes de energia na Estrada do Calafate, em Rio Branco, na manhã de terça-feira (25). A queda das estruturas deixou parte de uma das regiões mais populosas da capital sem energia elétrica e interrompeu totalmente o trânsito até o início da tarde.
Segundo informações preliminares, Pedro Henrique conduzia um Fiat Pálio quando perdeu o controle do veículo ao passar por uma poça d’água durante a chuva. O carro aquaplanou, saiu da pista pavimentada e atingiu dois postes em sequência.
O impacto deixou o motorista preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, sem risco de morte.
A queda dos postes e a fiação de alta tensão sobre a pista bloquearam completamente a via. O trânsito só foi liberado após a retirada dos destroços. A energia foi restabelecida logo após a troca das estruturas pela equipe técnica da concessionária.
Ciclista de 73 anos fica ferido após colisão com motocicleta em Senador Guiomard
Mário Cassiano Nascimento sofreu fratura de fêmur e traumatismo craniano leve após sair de uma rua lateral e ser atingido por uma moto na Avenida Brasil.
Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou o ciclista Mário Cassiano Nascimento, de 73 anos, ferido no início da noite desta terça-feira (25) em Senador Guiomard. A colisão ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Chico Paulo.
Segundo informações repassadas no local, o motociclista seguia pela via principal quando o idoso teria saído de uma rua lateral sem parar, ocasionando o impacto que derrubou os dois ao solo. O condutor da moto permaneceu no local até a chegada das autoridades.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância municipal para socorrer o ciclista. Mário recebeu atendimento inicial na cena e foi levado ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
O idoso sofreu fratura de fêmur na perna direita, traumatismo craniano leve e escoriações, mas seu estado de saúde é considerado estável. Ele foi encaminhado ao setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e, após a conclusão dos levantamentos, liberou a motocicleta envolvida no acidente.
