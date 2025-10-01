Polícia Civil conclui inquérito sobre morte da bióloga atingida por linha com cerol em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) em Cruzeiro do Sul, concluiu o inquérito que apurou a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, ocorrida em julho de 2025. A vítima foi atingida no pescoço por uma linha com cerol, enquanto trafegava pela cidade, e não resistiu à gravidade do ferimento.

Durante as investigações, foram coletados depoimentos, laudos periciais e demais elementos que permitiram a identificação do responsável pela conduta criminosa. Ao final da apuração, a Polícia Civil indiciou o indivíduo pela prática de homicídio doloso, modalidade em que o autor assume o risco de produzir o resultado morte. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, responsável pelo caso, a conclusão das investigações representa uma resposta firme da Polícia Civil à gravidade do crime.

“Trata-se de um caso extremamente trágico, que ceifou a vida de uma jovem profissional em pleno exercício de sua rotina. O uso de linhas com cerol é uma prática ilegal e perigosa, que já foi responsável por diversos acidentes no país. Nosso trabalho buscou apurar todos os fatos com celeridade para que o autor responda perante a Justiça e para que a sociedade entenda os riscos dessa conduta criminosa”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil reforça que o uso de linhas com cerol ou outros materiais cortantes, além de ser proibido por lei estadual, configura risco grave e pode resultar em consequências fatais, como ocorreu neste caso.

