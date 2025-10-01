Geral
Polícia Civil conclui inquérito sobre morte da bióloga atingida por linha com cerol em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) em Cruzeiro do Sul, concluiu o inquérito que apurou a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, ocorrida em julho de 2025. A vítima foi atingida no pescoço por uma linha com cerol, enquanto trafegava pela cidade, e não resistiu à gravidade do ferimento.
Durante as investigações, foram coletados depoimentos, laudos periciais e demais elementos que permitiram a identificação do responsável pela conduta criminosa. Ao final da apuração, a Polícia Civil indiciou o indivíduo pela prática de homicídio doloso, modalidade em que o autor assume o risco de produzir o resultado morte. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.
De acordo com o delegado Heverton Carvalho, responsável pelo caso, a conclusão das investigações representa uma resposta firme da Polícia Civil à gravidade do crime.
“Trata-se de um caso extremamente trágico, que ceifou a vida de uma jovem profissional em pleno exercício de sua rotina. O uso de linhas com cerol é uma prática ilegal e perigosa, que já foi responsável por diversos acidentes no país. Nosso trabalho buscou apurar todos os fatos com celeridade para que o autor responda perante a Justiça e para que a sociedade entenda os riscos dessa conduta criminosa”, afirmou o delegado.
A Polícia Civil reforça que o uso de linhas com cerol ou outros materiais cortantes, além de ser proibido por lei estadual, configura risco grave e pode resultar em consequências fatais, como ocorreu neste caso.
Polícia Civil cumpre mandados de internação de adolescentes envolvidos em crimes graves em Rio Branco
Na última terça-feira, 30, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente suspeito de roubo e estupro de vulnerável. A ação ocorreu na região da parte alta da cidade e faz parte dos trabalhos da especializada no enfrentamento à criminalidade juvenil.
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente já vinha sendo investigado pela prática dos delitos e, após representação da autoridade policial, a Justiça expediu a ordem de internação, que foi devidamente cumprida pela equipe da DEPCA.
Na semana passada, outro adolescente também foi alvo de mandado de internação, desta vez no bairro Bahia Nova. Segundo as investigações, ele teria cometido roubo utilizando arma de fogo e arma branca, colocando em risco a vida das vítimas.
Os mandados de internação cumpridos pela DEPCA mostram a efetividade das medidas socioeducativas previstas em lei, assegurando que adolescentes envolvidos em crimes graves sejam encaminhados ao sistema adequado de responsabilização.
Polícia Civil prende homem em flagrante por violência doméstica em Rodrigues Alves
Na tarde de terça-feira, 30, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, prendeu em flagrante um homem acusado de ameaça e lesão corporal contra sua companheira.
Segundo o delegado Marcílio Laurentino, a vítima procurou a delegacia relatando que o companheiro vinha gastando todo o dinheiro da família, incluindo o benefício dela, em bebidas alcoólicas. De acordo com o relato, o homem retornava para casa embriagado, agredia fisicamente a mulher e fazia constantes ameaças de morte. Ainda na manhã do mesmo dia, a vítima teria sido novamente alvo das agressões.
“Diante da gravidade da situação, a equipe policial se deslocou até a residência da mãe do acusado, onde ele foi localizado e preso em flagrante. A vítima informou que o agressor já havia sido preso anteriormente em Porto Walter pelo mesmo tipo de crime”, informou Laurentino.
O homem permanece sob custódia e deve passar por audiência nesta quarta-feira, 1º, para que a Justiça avalie a manutenção da prisão.
Perícia apura se corpo encontrado na Bolívia é de professor desaparecido
Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, próximo ao local onde estava o carro do professor de dança Reginaldo Silva Correia, conhecido como professor Régis, desaparecido desde a última quinta-feira (25). O veículo havia sido localizado na região de Porvenir, na Bolívia, a aproximadamente 17 quilômetros de Cobija.
De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Almir Andrade, o corpo estava próximo ao local onde o automóvel foi achado. As informações, repassadas pela Polícia Civil de Epitaciolândia, indicam, ainda, que a vítima apresentava uma marca de corte na região do pescoço.
O Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco foi acionado e uma equipe foi enviada para realizar os procedimentos necessários, a fim de confirmar oficialmente se o é corpo do professor.
O caso tem causado forte comoção em Brasiléia e Epitaciolândia, onde Régis atuava em projetos sociais, aulas de dança e ações culturais desenvolvidas pelas prefeituras locais.
Enquanto aguardam a perícia, familiares e amigos vivem a angústia da espera, acompanhados pela solidariedade da comunidade, que segue atenta aos desdobramentos do caso.
Com informações do Diário Brasilieense
