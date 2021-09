Polícia Civil conclui caso de assassinato de homem que havia comprado caixão em Brasiléia

Um assassinato ocorrido no final de maio passado, no Bairro Leonardo Barbosa localizado em Brasiléia, teve seu desfecho por parte da Polícia Civil do Município. O trabalho realizado pela titular, Carla Ivane e sua equipe de investigadores, que identificou os acusados e pessoas outras envolvidas.

Na época quando aconteceu o crime, Romário da Silva Cunha (37), mais conhecido como ‘Índio’, foi assassinado por arma de fogo. Seu corpo foi encontrado dentro do quarto com marca de tiro no peito esquerdo, sendo que o projétil transpassou o corpo, saindo pelas costas.

Os suspeitos foram identificados, sendo descoberto ainda que havia outras pessoas envolvidas e que teriam ajudado a dupla após cometerem o crime. N. A. O. L. e N. S. L. que se encontra preso no lado boliviano de Cobija, onde estava sendo procurado por um homicídio praticado anteriormente ao de Romário.

A dupla teve ajuda de mais duas pessoas, sendo um motorista de aplicativo, R. D. S. juntamente com uma mulher, S. M. L., que após a dupla cometer o crime, fugiram pelo rio para o lado boliviano onde receberam o apoio.

Todos os envolvidos identificados no lado brasileiro estão arrolados no processo que foi concluído e estão à disposição da Justiça. Na época, foi levantado que Romário estava cumprindo liberdade assistida, sendo monitorado pela Justiça do Acre.

Um representante de uma funerária chegou para buscar informações da vítima e, comentou que o finado teria comprado um caixão para si recentemente e teria pago a primeira parcela.

