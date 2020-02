A categoria da Polícia Civil do Acre aproveitou o primeiro dia da volta dos trabalhos do Legislativo na Capital, onde estão aderindo aos manifestos que acontece em 156 estado do Brasil com a Confederação Nacional dos Policiais Civis, pra reivindicar a reformar justa aos servidores.

Para o representante da categoria, Tibério César da Costa, a reforma aprovada no ano passado, não condiz com a realidade e estão tentando corrigir a PEC paralela nº 133, onde estão esperando o contato com presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, para que possam presentar texto modificativos que contemplem a categoria.

Em relação ao Governo do Acre, conta que não estão respeitando a categoria. Complementa que estão a Aleac para aproveitar o momento para buscar apoio dos parlamentares, que eles abram diálogo com a categoria.

