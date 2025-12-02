Polícia Civil captura criminosa condenada a mais de 12 anos de prisão durante operação nacional

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu nesta terça-feira, 2, o mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco contra M.E.S.S., conhecida como “EVA”. A criminosa havia sido condenada a 12 anos e 5 meses de reclusão.

“A captura de uma criminosa condenada por integrar grupos organizados é um passo fundamental no enfrentamento a essas estruturas que tanto prejudicam a segurança pública. Nossa equipe segue empenhada em atuar de forma firme e contínua, sempre em apoio às determinações da Justiça”, afirmou o delegado titular da Draco, Gustavo Neves.

A ação integra as atividades da Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que mobiliza forças de segurança de todo o país em operações simultâneas de combate ao crime organizado.

