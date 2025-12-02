Geral
Polícia Civil captura criminosa condenada a mais de 12 anos de prisão durante operação nacional
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu nesta terça-feira, 2, o mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco contra M.E.S.S., conhecida como “EVA”. A criminosa havia sido condenada a 12 anos e 5 meses de reclusão.
“A captura de uma criminosa condenada por integrar grupos organizados é um passo fundamental no enfrentamento a essas estruturas que tanto prejudicam a segurança pública. Nossa equipe segue empenhada em atuar de forma firme e contínua, sempre em apoio às determinações da Justiça”, afirmou o delegado titular da Draco, Gustavo Neves.
A ação integra as atividades da Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que mobiliza forças de segurança de todo o país em operações simultâneas de combate ao crime organizado.
Homem é preso por embriaguez ao volante, direção sem CNH e falta de capacete em Cruzeiro do Sul
Condutor apresentou 1,09 mg/L no teste do bafômetro, nível que configura crime de trânsito; motocicleta também estava com licenciamento irregular
Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul após ser flagrado cometendo múltiplas infrações de trânsito, incluindo direção sob influência de álcool, falta de CNH e ausência de capacete. A abordagem ocorreu durante patrulhamento no bairro Remanso, quando os policiais avistaram o motociclista trafegando sem equipamento de segurança obrigatório.
Infrações cometidas:
-
Embriaguez ao volante: teste do etilômetro acusou 1,09 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (limite legal é 0,33 mg/L)
-
Direção sem CNH: condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação
-
Ausência de capacete: equipamento obrigatório para motociclistas
-
Licenciamento irregular: motocicleta sem documentação em dia
-
Tentativa de fuga: condutor inicialmente desobedeceu à ordem de parada
Os policiais iniciaram perseguição com luzes e sirene até que o motociclista finalmente parou. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde responderá pelos crimes de trânsito cometidos.
A legislação brasileira prevê pena de detenção de seis meses a três anos para o crime de direção sob influência de álcool, além de multa e suspensão do direito de dirigir. O caso serve como alerta sobre os riscos da combinação entre álcool, imprudência no trânsito e desrespeito às normas de segurança.
Fiscalização de trânsito em Sena Madureira apreende 6,2 kg de drogas em carro de aplicativo
Passageiro confessou que transportava entorpecentes para fracionamento e venda em outro bairro da cidade; motorista foi liberado por não ter envolvimento
Uma operação de fiscalização de trânsito na Avenida Brasil, em Sena Madureira, resultou na apreensão de aproximadamente 6,2 kg de drogas na noite desta segunda-feira (2). Durante a abordagem a um veículo de transporte por aplicativo, agentes da Operação de Trânsito encontraram uma mochila repleta de entorpecentes com o passageiro.
De acordo com os agentes, o passageiro confessou estar transportando a droga e revelou que o material seria levado para outro bairro da cidade, onde seria fracionado e colocado à venda. O motorista do aplicativo, após verificação documental e esclarecimentos, foi liberado por não ter qualquer envolvimento com o crime.
O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Sena Madureira, onde ficará à disposição da Justiça. O caso será investigado como tráfico de drogas, crime previsto na Lei nº 11.343/2006, que pode resultar em pena de cinco a quinze anos de prisão e pagamento de multa.
A apreensão representa um duro golpe no esquema de distribuição de entorpecentes no município e demonstra a eficácia das abordagens de rotina no combate ao crime organizado, mesmo durante ações de fiscalização de trânsito.
Homem de 43 anos é preso por perturbar mãe acamada de 77 anos em Cruzeiro do Sul
Caso ocorreu no bairro Remanso; suspeito estava embriagado e batia nas paredes, impedindo o descanso dos idosos da residência
Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (1º) em Cruzeiro do Sul, acusado de perturbar a própria mãe, de 77 anos, que está acamada. O caso ocorreu no bairro Remanso, onde familiares acionaram a PM após o suspeito, em estado de embriaguez, começar a bater nas paredes da residência e perturbar o descanso dos idosos.
De acordo com as informações, uma pessoa da família ligou para a polícia relatando que o homem alcoolizado estava perturbando a idosa acamada e outros moradores idosos da casa. Ele foi preso em flagrante por perturbação do sossego e maus-tratos, sendo conduzido algemado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.
O caso será investigado como violência doméstica contra idoso, crime previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que pode resultar em pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa. A prisão em flagrante permite que o indivíduo responda ao processo em liberdade ou fique detido a critério da autoridade judiciária.
