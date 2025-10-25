Polícia Civil captura condenado por tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre, por meio de uma ação integrada entre equipes da Delegacia Interestadual da Polícia Civil (Polinter) e da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta semana S. D. de O. F., condenado pelo crime de tráfico de drogas.

O homem já havia sido flagrado em 2021 transportando mais de 45 quilos de entorpecentes na BR-364, ocasião em que foi autuado em flagrante e posteriormente condenado pela Justiça. Após investigações e diligências realizadas pela equipe da Polinter, com o apoio de policiais civis de Cruzeiro do Sul, o condenado foi localizado e capturado.

A prisão é resultado de um trabalho minucioso de inteligência e monitoramento, que vem sendo realizado para cumprimento de mandados judiciais e recaptura de foragidos no estado.

O preso foi conduzido à Unidade Penitenciária Manoel Néri da Silva, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Fonte: PCAC

