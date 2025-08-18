Polícia Civil apresenta balanço dos primeiros 15 dias da Operação Shamar 2025 no Acre

No estado, a Polícia Civil do Acre (PCAC) intensificou as atividades, reforçando as delegacias com a atuação de mais delegados, escrivães e agentes, além de investir em ações educativas e de conscientização. Foram distribuídos folders de enfrentamento à violência contra a mulher, cartilhas voltadas para crianças vítimas e seus familiares, com orientações sobre direitos e trâmites legais, além de banners do Projeto Bem-Me-Quer, iniciativa que garante um espaço humanizado dentro das delegacias, voltado ao acolhimento e proteção de mulheres em situação de violência, oferecendo atendimento especializado e digno.

Balanço dos primeiros 15 dias

Os números refletem a firme atuação da Polícia Civil no combate à violência doméstica. Nos primeiros 15 dias da operação, foram contabilizados: 41 prisões em flagrante por violência doméstica, 11 prisões por mandado judicial e três suspeitos conduzidos à delegacia.

Além disso, foram registrados 264 boletins de ocorrência (BOs). Dos inquéritos policiais, dois foram concluídos com autoria desconhecida e 78 com autoria identificada, enquanto 155 novos inquéritos foram instaurados.

No campo judicial, houve 12 representações por medidas cautelares e 44 medidas protetivas de urgência (MPUs) solicitadas. Também foram lavrados cinco termos circunstanciados de ocorrência (TCOs).

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou o compromisso da instituição em proteger as mulheres e responsabilizar os agressores.

“Os números apresentados nesses primeiros 15 dias da Operação Shamar mostram que a PCAC está atuando de maneira firme e integrada no enfrentamento à violência doméstica. Além das prisões realizadas e dos inquéritos instaurados, nosso trabalho também está voltado à prevenção, ao acolhimento das vítimas e à disseminação de informação. A Lei Maria da Penha completa 19 anos e seguimos honrando o seu propósito, garantir dignidade, proteção e justiça às mulheres acreanas”, enfatizou.

A Delegada e coordenadora da Operação Shamar no estado, Dra. Juliana De Angelis Drachenberg, reforçou a importância da ação conjunta entre investigação e conscientização.

“A Operação Shamar no Acre tem como foco central identificar e coibir a ação de criminosos que praticam qualquer tipo de violência contra a mulher. Mas nossa missão vai além, queremos dar visibilidade aos direitos das vítimas, mostrar que elas não estão sozinhas e que podem contar com a Polícia Civil. O Programa Bem-Me-Quer é um exemplo desse esforço, pois cria um ambiente acolhedor e humanizado dentro das delegacias, fortalecendo a rede de proteção e apoio. Seguiremos firmes até o fim da operação, sempre em defesa da vida e da dignidade das mulheres”, destacou.

