Polícia Civil apreende terceiro adolescente envolvido em roubo com restrição de liberdade no bairro Canaã

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (DCORE), apreendeu na tarde desta terça-feira, 9, o terceiro adolescente envolvido no roubo a uma residência ocorrido na semana passada, no bairro Canaã, em Rio Branco. A ação foi realizada no bairro 06 de Agosto, durante o avanço das investigações.

O crime aconteceu quando três adolescentes invadiram uma residência, fizeram uma família refém, subtraíram diversos bens e realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 20 mil utilizando o celular da vítima.

Na última sexta-feira, 6, a Polícia Civil já havia cumprido dois mandados de internação expedidos pela Justiça contra um casal de adolescentes envolvidos no crime. As apreensões ocorreram na Escola CERB, no centro da cidade. Durante as investigações, a DCORE descobriu que uma das adolescentes apreendidas é parente da vítima e teria planejado o crime em conjunto com o namorado.

Após as audiências, a juíza de Direito responsável pelo caso expediu os mandados de internação para o casal, que já se encontra à disposição da Justiça.

Com a apreensão do terceiro adolescente, a DCORE considera desarticulado o núcleo principal responsável pelo crime. A DCORE segue com diligências para rastrear os recursos obtidos de forma ilícita e apurar a eventual participação de outros envolvidos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários