Polícia Civil apreende mais de sete quilos de maconha e prende dois em flagrante

A Policia Civil por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecente, (DENARC), em conjunto com a Delegacia de Repressão a Narcotráfico do Estado do Mato Grosso do Sul, prendeu em flagrante delito, C.Q.P. de 42 anos, e E D.P.M. de 18 anos, ambos pai e filho, e apreendeu mais de sete quilos e duzentos gramas de droga tipo maconha.

A prisão e apreensão se deu em resultado de dois meses de investigação realizado pela Denarc em uma residencia localizada no bairro Mocinha Magalhães em Rio Branco.

Após diligências investigativas realizadas por ambas delegacias, foi possivel descobrir que os investigados receberiam uma encomenda, via Correios, na qual continha uma caixa de som, ocasião em que, após a vistoria em seu interior, a equipe conseguiu encontrar 16 tijolos de droga tipo maconha.

Os presos e a droga foram conduzidos à delegacia para procedimento praxe de lavratura de auto de flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Acre agradece a parceria do setor de segurança corporativa dos Correios, o qual tem sempre colaborado com as ações investigativas, entre vários Estados da Federação, tanto na modalidade de envio quanto o recebimento de drogas.