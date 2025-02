Polícia Civil apreende drogas e prende mulher em Tarauacá

Feijó será beneficiada com a expansão do Ifac, que ocupará uma área de aproximadamente 25 mil m². O terreno foi destinado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, recebeu nesta sexta-feira, 7, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira, para discutir uma parceria voltada à implantação do novo campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) no município.

A construção do campus contará com a destinação de emendas dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues (R$ 200 mil), Pedro Longo (R$ 200 mil) e Eduardo Ribeiro (R$ 200 mil), que serão direcionadas ao Deracre para a execução da preparação da área e a terraplanagem necessária para o início das obras.

“Cumprindo mais uma determinação do governador Gladson Cameli, o governo do Estado, por meio do Deracre, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Acre e vai apoiar a implantação do novo campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), fortalecendo a educação e criando novas oportunidades para a população”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Feijó será beneficiada com a expansão do Ifac, que ocupará uma área de aproximadamente 25 mil m². O terreno foi destinado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Com um investimento estimado em R$ 25 milhões, a unidade oferecerá 1.400 vagas em cursos técnicos e superiores. A iniciativa representa uma oportunidade para a capacitação de jovens e adultos da região, contribuindo para a qualificação profissional e o desenvolvimento econômico e social de Feijó.

“Estamos buscando parcerias que promovam o progresso de nossa cidade, e a construção deste campus é um passo fundamental para garantir que nossos cidadãos tenham acesso a uma educação de qualidade. Agradeço ao governador Gladson Cameli e à presidente do Deracre, Sula Ximenes, pelo apoio a este projeto. A construção do Ifac será um grande aliado na capacitação dos jovens e na formação de mão de obra qualificada, essencial para o crescimento de Feijó”, destacou o prefeito Railson Ferreira.

A instalação do campus do Ifac será um marco no fortalecimento da educação profissional no município e no interior do Acre, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população.

