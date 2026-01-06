Polícia Civil apreende carro suspeito de ser usado em atentado a tiros em Rio Branco

Veículo foi localizado por meio de câmeras de monitoramento; um dos ocupantes foi levado ao DEIC para prestar esclarecimentos

A Polícia Civil do Acre apreendeu, na noite desta terça-feira (6), em Rio Branco, o veículo suspeito de ter sido utilizado na tentativa de homicídio contra Alan Victor da Silva, de 30 anos. O automóvel, um Fox de cor prata, foi localizado após trabalho de monitoramento por câmeras espalhadas pela capital.

Segundo a polícia, os investigadores identificaram o carro trafegando nas proximidades da ABB, na avenida Dias Martins, e passaram a acompanhá-lo à distância. A interceptação ocorreu pouco depois, nas imediações de um supermercado na região da Corrente, no Segundo Distrito.

No interior do veículo estavam quatro pessoas. Um dos ocupantes, um homem ainda não identificado, foi conduzido ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) para prestar esclarecimentos sobre a possível participação no atentado. Os demais foram identificados e também terão suas situações apuradas.

O carro foi apreendido e será submetido à perícia técnica, que deverá auxiliar na confirmação do envolvimento no crime.

Entenda o caso

A tentativa de homicídio ocorreu na tarde desta terça-feira (6), na região do Canal da Maternidade, no centro da capital. Conforme as investigações, os autores do ataque estavam em um Fox prata, que passou pelo local efetuando disparos contra a vítima.

Alan Victor foi atingido no pescoço e nas costas. Os tiros perfuraram o pulmão e causaram fratura no ombro, deixando o estado de saúde do jovem considerado gravíssimo. Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos dois disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e precisou entubar a vítima ainda no local. Alan foi encaminhado em estado crítico ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Inicialmente, a Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para identificar todos os envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

