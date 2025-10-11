Polícia Civil apreende armas e prende homem que desacatou delegado em Tarauacá

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou na última sexta-feira, 10, uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário do Acre. A ação resultou na apreensão de três armas de fogo, duas espingardas e uma pistola calibre .380, além de munições, um notebook e um celular.

A operação foi desencadeada em uma propriedade rural pertencente a J.R.L.S., localizada na zona rural de Tarauacá. Durante o cumprimento da ordem judicial, o investigado tentou resistir, trancando-se em um cômodo da residência e arremessando uma pistola calibre .380 pela janela, em tentativa de se livrar do armamento.

No momento da abordagem, o homem desacatou o delegado responsável pela ação, José Ronério, proferindo ofensas e ameaças. Ele afirmou ter influência política e alegou ser assessor de um deputado estadual, chegando a dizer que teria “poder para transferir o delegado” e que este seria “mandado embora da cidade”.

Diante da conduta de desobediência, desacato e obstrução da justiça, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Tarauacá, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O delegado José Ronério ressaltou que a atuação da Polícia Civil foi firme e dentro dos parâmetros legais. “A Polícia Civil atua de forma técnica e imparcial, cumprindo determinações da Justiça e garantindo a lei. Nenhuma tentativa de intimidação ou influência política vai interferir no nosso trabalho. A lei é para todos, e nosso compromisso é com a segurança da sociedade e o cumprimento da justiça”, afirmou o delegado.

O material apreendido foi encaminhado à perícia, e o inquérito policial segue em andamento para identificar a origem e a posse das armas encontradas.

