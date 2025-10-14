Polícia Civil apreende adolescentes suspeitos de assalto em distribuidora de Tarauacá

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, apreendeu nesta terça-feira, 14, quatro adolescentes, sendo: três executores se um mandante, suspeitos de envolvimento no assalto à Distribuidora e Cervejaria Terra Bruta, ocorrido na noite de 18 de setembro. O crime foi registrado por câmeras de segurança e causou grande repercussão na cidade.

De acordo com as imagens divulgadas, os adolescentes chegaram ao local encapuzados, utilizando bicicletas, e renderam clientes e funcionários sob a mira de armas de fogo. Durante a ação, um dos criminosos chegou a disparar acidentalmente em frente ao estabelecimento, aumentando o clima de terror entre as vítimas. Foram levados aparelhos celulares, dinheiro e outros objetos pessoais.

As investigações conduzidas pelo Núcleo de Investigação da Polícia Civil resultaram na identificação dos suspeitos, com base em imagens de câmeras de monitoramento, relatos de testemunhas e denúncias anônimas da população. Após representação junto ao Poder Judiciário, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com êxito.

Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a possível participação do grupo em outros delitos ocorridos na região.

Fonte: PCAC

