Polícia Civil apreende adolescente suspeito de homicídio no bairro em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Neic) e do Núcleo Especializado de Patrimônio e Repressão a Ilícitos (Nepatri), em Cruzeiro do Sul, apreendeu, no último sábado, 7, um adolescente de 13 anos apontado como autor do homicídio ocorrido na sexta-feira, 6, no bairro do Remanso.
De acordo com o delegado plantonista Marcílio Laurentino, o menor confessou a autoria do crime e afirmou que matou a vítima, identificada como Francisco Adriano Brandão da Silva, a mando da facção criminosa Comando Vermelho. Em depoimento, o adolescente relatou que recebeu um telefonema informando onde a arma estava escondida, foi até o local para buscá-la e, em seguida, passou a observar a vítima até encontrar o momento oportuno para executar o crime.
Ainda segundo a polícia, o menor disse que, após cometer o homicídio, desmontou a pistola utilizada e descartou as peças, além de quebrar o chip do celular com o objetivo de dificultar a identificação das ligações recebidas.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam com o adolescente dois carregadores de pistola Glock e um rádio de comunicação, o que reforça a suspeita de envolvimento com o crime organizado.
O adolescente foi apreendido em flagrante, uma vez que as equipes policiais realizavam buscas ininterruptas desde o ocorrido. Ele será apresentado ao Ministério Público neste domingo, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.
Genro e sogro são presos após ataque com terçado no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul
Discussão em residência terminou em agressões; idoso ficou ferido e precisou de atendimento médico
Polícia Civil identifica autor de homicídio no bairro Belo Jardim e confirma ligação com outros crimes
Suspeito conhecido como “De Menor” foi preso preventivamente; arma apreendida foi usada no assassinato de Genilson Bonfim Mendonça Júnior
Jovem fica ferido após ser atingido por touro durante treino de rodeio em Porto Acre
Vítima sofreu traumatismo cranioencefálico moderado e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco
O jovem Evandro Ribeiro Barbosa, de 19 anos, ficou ferido após receber uma cabeçada de um touro na tarde deste domingo (8), em uma fazenda localizada na Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.
De acordo com testemunhas, Evandro participava de um treinamento para rodeio quando, ao montar no animal, acabou sendo atingido na região do rosto pela cabeça do touro durante os pulos. Com a força do impacto, o jovem foi lançado ao chão.
A vítima sofreu edema na cabeça, desorientação e traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Acre foi acionado e uma ambulância foi enviada ao local.
Após receber os primeiros atendimentos, Evandro foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável e permaneceu sob avaliação médica.
