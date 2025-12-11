Polícia Civil apreende adolescente envolvido em roubo a comércio em Cruzeiro do Sul

Desembargadores rejeitam recurso e confirmam pena de 5 anos e 4 meses em regime semiaberto; laudos apontaram violência recorrente e ambiente doméstico marcado por rigidez extrema.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve, por unanimidade, a condenação do casal acusado de causar a morte de uma criança de dois anos em decorrência de maus-tratos. Os desembargadores rejeitaram o recurso apresentado pelos réus e confirmaram a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto.

O casal buscava reverter a sentença de primeiro grau, alegando não ter responsabilidade pelas agressões e atribuindo os ferimentos ao irmão mais velho da vítima, um menino de dez anos. Também solicitaram a redução da pena, sua substituição por medidas alternativas ou a concessão do benefício do sursis, pedidos negados pelo colegiado.

Segundo o Tribunal, o laudo pericial confirmou a materialidade do crime com a identificação de politraumatismo, esganadura e múltiplas lesões em diferentes estágios de cicatrização — evidências que apontam para episódios repetidos de violência. Para os desembargadores, ficou claro que o casal, responsável pela guarda da criança, contribuiu direta ou indiretamente para os maus-tratos que resultaram na morte da menina.

O relator do processo, desembargador Francisco Djalma, destacou que a mudança na versão apresentada pelo irmão da vítima não foi suficiente para desconstituir as provas técnicas e documentais. Depoimentos colhidos ao longo da investigação reforçaram a existência de um ambiente doméstico marcado por extrema rigidez e castigos físicos.

A Câmara Criminal também manteve o aumento de um terço na pena previsto no §3º do Art. 136 do Código Penal, devido ao resultado morte. O colegiado concluiu ainda que não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o caráter grave do crime e o fato de a condenação ultrapassar quatro anos. O sursis também foi negado, já que o crime envolve violência contra vítima vulnerável.

Entenda o caso

A criança morreu em novembro de 2015 após sofrer sucessivos episódios de violência enquanto estava sob os cuidados dos tios. As investigações apontam que a vítima era frequentemente agredida com esganaduras, socos e tapas, tanto pelos acusados quanto por outras crianças da casa, sem qualquer intervenção por parte dos responsáveis.

A perícia constatou politraumatismo provocado por ação contundente e diversas lesões antigas, revelando um histórico prolongado de abusos. No dia da morte, a menina chegou à UPA já sem vida.

Diante das provas coletadas, incluindo depoimentos, laudos e testemunhos, o casal foi condenado por maus-tratos com resultado morte, com aumento de pena pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos.

