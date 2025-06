Polícia Civil apreende adolescente envolvido em furto e tentativa de roubo em Marechal Thaumaturgo

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou do Fórum Internacional Integração Regional e Rota Quadrante Rondon, que ocorreu na província de Ilo, no Peru, no último sábado (14). O encontro serviu para fortalecer as relações comerciais do Acre com os países vízinhos da América do Sul.

Entre as pautas debatidas estão a reativação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre; o reforço dos serviços do MAPA na fronteira, com contratação de novos servidores; a obra da ponte e anel viário de Brasileia; a retomada do projeto para a ferrovia bioceânica; a criação de incentivos e mecanismos de apoio ao setor produtivo local para atuação no comércio internacional; o fortalecimento da conectividade logística com os portos peruanos; e porto de Ilo como acesso ao Pacífico.

O deputado Gonzaga esteve acompanhado do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do governo do Acre, Assur Mesquita, e comitiva acreana. Também participaram do encontro autoridades dos governos de Rondônia, Bolívia e Peru.

Luiz Gonzaga afirmou que a presença da comitiva acreana em Ilo é importante, pois demonstra a relevância que o Acre tem para o comércio entre o Brasil e América do Sul.

“Estarmos aqui participando desse fórum internacional demonstra a importância que os governos peruano, boliviano e demais têm dado entre a integração comercial do Acre com o Peru. É uma luta antiga dos acreanos e ver esse avanço é muito importante. Vamos poder apresentar o potencial de produção do Acre e conhecer o interesse das autoridades e empresários peruanos”, disse Gonzaga.

Gonzaga também destacou a importância do govenro do Acre no evento: “A presença do governo do Acre, através do secretário Assur, é importante, pois está trazendo ideias inovadoras e estratégicas para contribuir com o futuro dessa integração”, disse.

O secretário Assur afirmou que o fórum foi importante para o Acre apresentar aos demais países o potencial de produçao e logística do estado.

“Podemos apresentar um pouco sobre a estratégia do Acre se colocando à disposição como conexão do Brasil com o Peru e o Pacífico rumo à Ásia através dos portos peruanos. Também apresentamos a nossa Zona de Processamento de Exportação mostrando esse potencial que o Acre dispõe para fortalecer ainda mais essa relação do Acre com o Peru. Ficou definido que terá um fórum permanente para discutir os desafios da Rota Quadrante Rondon”, disse o secretário.

O coordenador do fórum e representante da comissão organizadora, o engenheiro Jaime Callalla, ressaltou o papel do evento como marco institucional para o futuro da logística continental. Segundo ele, o porto de Ilo deve tambem ser consolidado como um porto estratégico para a região sul-americana:

“Nosso objetivo com este evento é impulsionar o porto de Ilo como um importante porto regional, consolidando-o como alternativa logística para o Sul do Peru e para o Quadrante Rondon — beneficiando Brasil, Bolívia e Chile — e com potencial de conexão direta com Chancay, tornando-se uma verdadeira porta de entrada do Pacífico para esses países.”

