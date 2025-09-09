Polícia Civil apreende adolescente envolvido em crime de tortura em Xapuri

Dupla havia roubado moto de entregador e foi interceptada pelo Tático da PM no Segundo Distrito; “Loirinho” morreu após apontar arma para policiais.

Um criminoso, identificado apenas como “Loirinho”, morreu e o comparsa dele, Wesley Nunes de Melo, de 28 anos, foi preso após uma perseguição policial registrada na tarde desta terça-feira (9), na Rua Rodolfo Barbosa Leite, bairro Triângulo Velho, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, a dupla havia roubado, na noite de segunda-feira (8), uma motocicleta modelo Fazer, de cor cinza, de um entregador. Já nesta terça, o veículo foi localizado circulando pela região do 1º Batalhão, e passou a ser acompanhado por uma guarnição do Tático.

A perseguição se estendeu pelas avenidas Amadeo Barbosa e Via Chico Mendes, até que os criminosos abandonaram a moto e tentaram fugir a pé.

Durante a fuga, “Loirinho” portava uma pistola e chegou a apontar a arma para os policiais, sendo baleado antes de conseguir efetuar disparos. O armamento, que estava engatilhado, caiu ao lado do corpo. O comparsa, Wesley, foi alcançado e preso em flagrante, sendo conduzido ileso à Delegacia de Flagrantes (Defla).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a enviar uma ambulância de suporte avançado, mas “Loirinho” não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada até a chegada da perícia criminal.

O caso será inicialmente investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários