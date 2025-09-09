Extra
Polícia Civil apreende adolescente envolvido em crime de tortura em Xapuri
Mandado de internação foi cumprido nesta terça-feira (9); jovem de 17 anos é acusado de participar de crime ocorrido no bairro Sibéria em 2024.
A Polícia Civil do Acre, por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, cumpriu nesta terça-feira (9) um mandado de internação contra M. V. M. da R., de 17 anos, investigado por envolvimento em um crime de tortura ocorrido no bairro Sibéria, em 2024.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações reuniram provas que apontam a participação do adolescente, junto a outros suspeitos ainda investigados, na ação criminosa.
O jovem foi localizado na casa da mãe, no bairro Braga Sobrinho, em Xapuri. Após ser apreendido, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, transferido ao Instituto Socioeducativo (ISE) do Alto Acre, onde ficará à disposição da Justiça.
Comentários
Extra
Criminoso morre e comparsa é preso após perseguição policial em Rio Branco
Dupla havia roubado moto de entregador e foi interceptada pelo Tático da PM no Segundo Distrito; “Loirinho” morreu após apontar arma para policiais.
Um criminoso, identificado apenas como “Loirinho”, morreu e o comparsa dele, Wesley Nunes de Melo, de 28 anos, foi preso após uma perseguição policial registrada na tarde desta terça-feira (9), na Rua Rodolfo Barbosa Leite, bairro Triângulo Velho, Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, a dupla havia roubado, na noite de segunda-feira (8), uma motocicleta modelo Fazer, de cor cinza, de um entregador. Já nesta terça, o veículo foi localizado circulando pela região do 1º Batalhão, e passou a ser acompanhado por uma guarnição do Tático.
A perseguição se estendeu pelas avenidas Amadeo Barbosa e Via Chico Mendes, até que os criminosos abandonaram a moto e tentaram fugir a pé.
Durante a fuga, “Loirinho” portava uma pistola e chegou a apontar a arma para os policiais, sendo baleado antes de conseguir efetuar disparos. O armamento, que estava engatilhado, caiu ao lado do corpo. O comparsa, Wesley, foi alcançado e preso em flagrante, sendo conduzido ileso à Delegacia de Flagrantes (Defla).
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a enviar uma ambulância de suporte avançado, mas “Loirinho” não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada até a chegada da perícia criminal.
O caso será inicialmente investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Comentários
Extra
Forte chuva com ventania causa destruição e assusta moradores na BR-317
Telhas, árvores e caixa d’água foram arrancadas; moradores relatam momentos de pânico, mas não há feridos
Uma forte chuva acompanhada de ventos intensos provocou destruição e assustou moradores da Estrada do Pacífico (BR-317), no km 17, sentido Brasiléia/Assis Brasil, na tarde desta terça-feira (9).
O pecuarista Cristiano Araújo relatou que estava acompanhado de dois funcionários quando o temporal chegou de forma repentina. “Eu fiquei com medo. Foi muito assustador que não deu nem pra filmar com o celular, procuramos abrigo”, contou em áudio.
De acordo com ele, cerca de 40 a 50 telhas foram arrancadas, além de árvores e até uma caixa d’água, que não resistiram à força do vento. Em vídeo feito logo após a tempestade, Cristiano mostrou os estragos em sua propriedade.
Apesar do susto, não houve registro de feridos, apenas danos materiais. Até o momento, não há confirmação se outras propriedades da região também foram atingidas.
Segundo o portal otempoaqui.com.br, a previsão para esta terça-feira já indicava tempo quente com possibilidade de pancadas intensas de chuva. O mês de setembro, marcado pela transição para a primavera, traz períodos de instabilidade, com temperaturas que nesta semana devem variar entre 20ºC e 37ºC no Acre.
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 19/2025
- OBJETO
Contratação de seguro de vida em grupo, destinado a todos os colaboradores vinculados ao SEBRAE/AC, conforme condições especificadas nestes edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 18 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 18 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 09 de setembro de 2025.
Você precisa fazer login para comentar.