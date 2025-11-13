Geral
Polícia Civil apreende 200 cartões de indígenas e R$ 50 mil em operação contra trabalho análogo à escravidão no Acre
Operação Patrão prende ex-vereador e encontra arsenal em Jordão e Tarauacá; comerciantes retinham documentos para obrigar compras em seus estabelecimentos
A Polícia Civil deflagrou a Operação Patrão nos municípios de Jordão e Tarauacá, no interior do Acre, e desarticulou uma rede de exploração de indígenas com a apreensão de aproximadamente 200 cartões bancários, R$ 50 mil em espécie, moedas estrangeiras e um arsenal completo.
Durante o cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão, foram encontrados 103 quilos de chumbo, 191 tubos de pólvora, 235 estojos de munição e espingardas.
O ex-vereador de Jordão, Francisco Alves Guimarães, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e comércio irregular de munições. De acordo com o delegado José Ronério, os empresários retinham cartões bancários de indígenas para obrigá-los a comprar exclusivamente em seus comércios, reproduzindo práticas de trabalho análogo à escravidão dos antigos seringais.
Oito pessoas foram conduzidas às delegacias dos dois municípios para prestar esclarecimentos.
O nome da operação, “Patrão”, faz referência às práticas dos antigos seringais, quando trabalhadores eram mantidos em relações de dependência e exploração por parte dos empregadores.
Comentários
Geral
Polícia Penal apreende celulares que seriam arremessados para dentro de presídio em Sena Madureira
Dois aparelhos foram localizados durante ação de vigilância no Presídio Evaristo de Moraes; prática é usada por comparsas de detentos para manter comunicação e atividades ilícitas
A Polícia Penal de Sena Madureira apreendeu dois aparelhos celulares que seriam introduzidos ilegalmente no Presídio Evaristo de Moraes. Os objetos foram localizados durante ação de vigilância e monitoramento realizada nas proximidades da unidade prisional, em uma prática comum utilizada por comparsas de detentos para arremessar os aparelhos para dentro do presídio.
De acordo com as investigações, os celulares teriam como objetivo manter comunicação com o exterior e facilitar atividades ilícitas coordenadas de dentro da unidade prisional. O material apreendido foi entregue à direção do presídio e as informações repassadas à Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar a origem dos aparelhos e identificar os responsáveis pela tentativa de envio ilegal.
Comentários
Geral
Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Sena Madureira
Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar prenderam, durante patrulhamento na tarde desta quarta-feira, 12, dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, em Sena Madureira. A ação resultou na apreensão de mais de um quilo de maconha e diversos materiais ligados à comercialização de entorpecentes.
A equipe tinha informações sobre dois indivíduos apontados como integrantes de uma facção criminosa local, que estariam utilizando uma residência na Rua Piauí como ponto de venda de drogas. O local já havia sido alvo de denúncias anteriores feitas por moradores.
Ao chegar ao endereço indicado, os policiais perceberam um som em volume alto tocando músicas que exaltavam o crime organizado e notaram o comportamento suspeito de pessoas que estavam na casa. Durante a aproximação, um dos suspeitos arremessou um objeto pela janela. O pacote foi recuperado pelos militares e continha aproximadamente 1,030 kg de maconha.
Na revista realizada dentro da residência, os policiais encontraram materiais usados para embalar drogas, como papel filme, linha e potes de creatina, além de dois cadernos com anotações referentes à venda de entorpecentes. Também foram apreendidos três aparelhos celulares, um deles pertencente a um adolescente conduzido à delegacia no dia anterior, além de R$ 804 em dinheiro.
Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. No local também estava uma adolescente de 15 anos, que foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais e acionamento do responsável.
Mais drogas encontradas
Horas após a prisão, a Polícia Militar retornou ao local após receber novas informações de populares indicando que ainda havia drogas enterradas na parte de trás da residência. Durante buscas no terreno, os policiais encontraram um vaso vermelho com 25 pacotes de uma substância esbranquiçada, com odor e características de pasta à base de cocaína, totalizando 232 gramas.
O entorpecente foi apreendido e apresentado à Delegacia de Polícia Civil, reforçando as suspeitas de que a casa era utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. A PM informou que o novo material será incluído nas investigações que já apuram a atuação dos dois suspeitos presos anteriormente.
Comentários
Geral
Ibama aplica R$ 13,3 milhões em multas e apreende 424 m³ de madeira ilegal no Acre
Ação integra esforço federal para fortalecer gestão florestal na Amazônia Legal; novos sistemas de rastreabilidade buscam transparência na cadeia produtiva da madeira; foram lavrados 16 autos de infração no estado
O Ibama realizou uma importante etapa da Operação Metaverso no Acre, resultando na aplicação de R$ 13,3 milhões em multas e na apreensão de 424 metros cúbicos de madeira de diversas espécies extraídas ilegalmente. A ação, que emitiu 16 autos de infração, representou um avanço significativo no combate a fraudes no setor madeireiro através da implementação de novos mecanismos de rastreabilidade capazes de identificar a origem e o destino da madeira.
De acordo com o órgão ambiental, a operação introduziu métodos inovadores de análise da cadeia de custódia florestal, garantindo maior transparência no controle da produção madeireira no estado. A apreensão das toras irregulares impede que a madeira ilegal entre no mercado legal, coibindo a devastação florestal e fortalecendo a fiscalização sobre as atividades de exploração na Amazônia acreana.
Durante as fiscalizações, o Ibama identificou planos de manejo florestal sustentável (PMFS) executados em desacordo com as licenças ambientais e detectou inserção de informações falsas no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e nos sistemas DOF Legado e DOF+ Rastreabilidade. Esses créditos irregulares, que somavam 3,9 mil m³, foram cancelados para evitar o chamado “esquentamento” da madeira, prática que tenta mascarar a origem ilegal do produto.
Além das apreensões e bloqueios, as equipes encontraram indícios de fraude em documentos assinados por responsáveis técnicos (RTs). Diante disso, o Ibama informou que notificará o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para adoção das medidas cabíveis.
De acordo com o instituto, as ações – que resultaram em multas e apreensão de madeira ilegal no estado – contribuem diretamente para a preservação da floresta amazônica, a redução de ilícitos ambientais e o combate às fraudes na comercialização de produtos florestais.
A operação representa um avanço na estratégia federal de implementar novos mecanismos de rastreabilidade capazes de identificar a origem e o destino da madeira, garantindo maior transparência e controle sobre toda a cadeia produtiva. As fiscalizações buscam coibir a exploração ilegal que alimenta o desmatamento na região, reforçando a atuação integrada dos órgãos ambientais na proteção do bioma amazônico.
Você precisa fazer login para comentar.