É importante que as autoridades estejam incentivando as pessoas a denunciarem qualquer informação que possa levar à captura do ladrão da motocicletas. A oferta de uma recompensa e a garantia de confidencialidade podem encorajar testemunhas a se manifestarem sem medo de represálias. As forças de seguranças de Cobija vem trabalhando com medidas que ajudem na rápida resolução do caso e na recuperação do veículo roubado no departamento de Pando.

Turistas brasileiros estão enfrentando riscos de roubo de veículos no centro comercial de Cobija. É sempre aconselhável tomar precauções extras ao estacionar e ao circular em áreas onde roubos são frequentes. Seguir as orientações das autoridades locais e estar ciente das condições de segurança pode ajudar a evitar incidentes desagradáveis durante a visita na Zonfra de Cobija.