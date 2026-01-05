Polícia apreende toneladas de medicamentos e equipamentos hospitalares desviados do SUS no Acre

Operação apreendeu fentanil, remédios para câncer e equipamentos de hemodiálise desviados do SUS; delegado cita artigo 273 do Código Penal, que prevê até 15 anos de prisão

A investigação sobre o desvio milionário de medicamentos e equipamentos hospitalares do SUS no Acre agora mira a possível participação de servidores da Saúde no esquema. A operação, realizada nesta segunda-feira (5), apreendeu itens de alto custo, como fentanil, remédios para tratamento de câncer e uma máquina de hemodiálise, armazenados clandestinamente em um imóvel em Rio Branco.

O delegado Igor Brito, responsável pela ação, afirmou que os envolvidos podem responder com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação e comercialização irregular de medicamentos. A pena prevista pode chegar a 15 anos de prisão, ultrapassando, em alguns casos, a punição para tráfico de drogas.

A polícia busca identificar a rede de distribuição e os compradores dos produtos, que estavam inutilizados devido ao armazenamento inadequado. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões.

A Vigilância Sanitária do Acre avaliou os medicamentos apreendidos na operação que desarticulou um esquema de desvio de insumos do SUS e constatou que parte do material está inutilizado devido ao armazenamento inadequado. O auditor Javier Filho explicou que os produtos — que incluem itens controlados como fentanil e remédios para tratamento de câncer — eram mantidos sem controle de temperatura e sem responsável técnico.

“Esse tipo de acondicionamento já inutiliza os medicamentos por si só. Vamos fazer uma triagem para verificar validade e lotes, mas parte do material deve ser descartada”, afirmou. A investigação, que durou cerca de um ano, agora avança para identificar os compradores e a rede de distribuição dos produtos desviados. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões, inclusive de servidores públicos suspeitos de envolvimento.

