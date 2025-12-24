Brasil
Polícia apreende R$ 1,7 milhão de facção Comando Vermelho em esquema de lavagem no Amazonas
Os criminosos pretendiam sacar o valor em uma agência bancária, mas a polícia foi avisada e impediu o saque. O dinheiro, segundo a polícia, seria utilizado para financiar a logística da organização criminosa no estado
A Polícia Civil apreendeu R$ 1,7 milhão em espécie e desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção Comando Vermelho no município de Manacapuru, a 68 km de Manaus, na manhã de terça-feira (23). A ação foi realizada pela Delegacia de Combate a Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) do Rio de Janeiro, em parceria com policiais do Amazonas.
Os criminosos pretendiam sacar o valor em uma agência bancária, mas foram interceptados pela polícia, que havia monitorado movimentações financeiras atípicas. Segundo as investigações, o dinheiro seria usado para financiar a logística da facção no estado.
O esquema utilizava empresas de fachada e transferências fracionadas para contas de “laranjas”para ocultar a origem dos recursos, provenientes do narcotráfico. A operação buscou dificultar o rastreamento e a reutilização do capital pelo crime organizado.
As investigações seguem para identificar outros integrantes e mapear a ramificação da facção no Amazonas. Até o momento, nenhuma prisão foi divulgada. A apreensão representa um golpe na estrutura financeira do Comando Vermelho na região Norte.
Brasil
Equipe de Gladson divulga calendário acreano de feriados e pontos facultativos para 2026
Os secretários de Estado e outras autoridades da administração pública têm autorização para convocar servidores em pontos facultativos, quando necessário, sem a obrigatoriedade de compensação de horas para os que atenderem à convocação.
O governo do Estado do Acre divulgou nesta segunda-feira, 22, por meio do Decreto nº 11.809, publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para o ano de 2026. O documento regula o funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, com exceção dos serviços considerados essenciais.
O decreto estabelece as datas de feriados e pontos facultativos entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026, garantindo o planejamento das atividades administrativas e a organização dos serviços prestados à população.
Os serviços essenciais, como saúde e segurança pública, não serão interrompidos. Esses setores deverão manter suas atividades normalmente durante os feriados e pontos facultativos.
De acordo com o Artigo 2º do decreto, os secretários de Estado e outras autoridades da administração pública têm autorização para convocar servidores em pontos facultativos, quando necessário, sem a obrigatoriedade de compensação de horas para os que atenderem à convocação.
O regulamento também prevê que, em caso de feriados municipais estabelecidos por leis locais, os servidores estaduais que atuam nas respectivas localidades terão direito à folga. O decreto entra em vigor na data de sua publicação, passando a regulamentar o calendário de atividades do Executivo estadual para o próximo ano.
Brasil
Quem é o líder religioso, filho de pastor, suspeito de abusar de menores em igreja
O investigado está preso temporariamente desde a última sexta-feira (19) e é apontado pelos investigadores como um possível autor de crimes cometidos de forma repetida ao longo de vários anos
Com portald24
A Polícia Civil do Distrito Federal investiga Gabriel de Sá Campos, de 30 anos, por suspeita de abusos sexuais contra adolescentes que frequentavam a Igreja Batista Filadélfia, localizada no Guará 2. O investigado está preso temporariamente desde a última sexta-feira (19) e é apontado pelos investigadores como um possível autor de crimes cometidos de forma repetida ao longo de vários anos.
Gabriel é filho do pastor presidente da igreja e atuava de maneira voluntária como líder do ministério voltado aos adolescentes, função que, segundo a polícia, teria facilitado o acesso às vítimas.
As apurações indicam que ele se aproveitava da posição de confiança dentro da instituição religiosa para se aproximar dos jovens e de suas famílias.
De acordo com a 4ª Delegacia de Polícia, o suspeito também utilizava atividades religiosas e educativas como forma de criar vínculos com os adolescentes. Entre essas ações, estava a atuação como instrutor de um curso sobre “integridade sexual”, no qual teria obtido informações sensíveis sobre fragilidades emocionais dos participantes.
A polícia também apura a existência de outras oito possíveis vítimas, que ainda estão sendo ouvidas, o que pode ampliar o número de casos investigados. Os crimes teriam ocorrido desde 2019, e uma das vítimas já alcançou a maioridade.
Segundo os investigadores, os abusos não teriam ocorrido simultaneamente. O suspeito estabelecia proximidade com um adolescente por vez e, após o afastamento da vítima, passava a se aproximar de outro jovem.
A Justiça do Distrito Federal determinou a prisão temporária por 30 dias, com possibilidade de prorrogação. Também foram autorizadas busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico e telemático dos últimos cinco anos, além de medidas protetivas, como a proibição de aproximação das vítimas em um raio de 300 metros e o afastamento imediato de qualquer atividade religiosa.
O caso segue sob investigação.
Brasil
Polícia Militar do Amazonas apreende mais de uma tonelada de entorpecentes em micro-ônibus na AM-010
O entorpecente foi apresentado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto e posteriormente encaminhado para Manaus
Com Israel Amorim e Vicente Silva / PMAM
A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), apreendeu 1,1 tonelada de entorpecentes em um micro-ônibus na Rodovia AM-010, nas proximidades de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).
A equipe policial estava em patrulhamento na rodovia e se deparou com um micro-ônibus trafegando na via com velocidade abaixo do comum. Os policiais militares decidiram abordar o veículo e realizaram sinais sonoros de ordem de parada, o que não foi obedecido.
O veículo entrou em um ramal e os ocupantes abandonaram o micro-ônibus e fugiram em direção a uma área de mata. A equipe da 3ª CIPM solicitou apoio e no local encontraram 46 sacos de fibra com os tabletes de entorpecentes.
O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, destacou que uma abordagem de rotina resultou em mais uma ocorrência exitosa da corporação no combate ao tráfico de drogas.
“Ao abordarem o veículo, os policiais militares se depararam com um pouco mais de 1,1 tonelada de maconha skunk e cocaína, trazendo um prejuízo de mais de R$ 40 milhões para o crime. Mais uma operação exitosa dos nossos policiais civis e militares que estão unidos para levar mais segurança para a população”, disse o coronel Klinger.
No total, foi apreendido 1,164 tonelada de entorpecentes, sendo 312 quilos de cocaína e 852 quilos de maconha skunk. O comandante da 3ª CIPM de Rio Preto da Eva, capitão PM Gelberth Mateus, destacou que as equipes da unidade estavam em patrulhamento em várias áreas do município, incluindo na rodovia, momento em que o veículo foi flagrado.
“Estávamos em operação quando a equipe se deparou com a situação. Por volta de 4h, esse veículo passou em atitude suspeita. A equipe tentou realizar a abordagem e ele se evadiu no primeiro ramal que encontrou adjacente à rodovia. Durante a tentativa de abordagem, o veículo parou no início do ramal e três indivíduos suspeitos fugiram”, disse o comandante da 3ª CIPM.
O entorpecente foi apresentado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva no sábado e posteriormente encaminhado para Manaus, com o apoio logístico de uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).
Integração com a Polícia Civil
O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, ressaltou a parceria das duas instituições policiais, em especial no interior do estado, para garantir a segurança da população amazonense.
“Parabenizar toda a equipe da Polícia Militar e da Polícia Civil que trabalha no nosso interior. Essa foi uma abordagem feita pelo policiamento convencional para que a gente consiga ter mais segurança na capital, porque sabemos que essa droga seria escoada para a cidade de Manaus. Agora o procedimento investigado vai seguir pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com o apoio da 36ª DIP de Rio Preto da Eva”, explicou o delegado-geral.
O delegado titular da 36ª DIP, Antônio Rondon, afirmou que nos últimos dois anos o município de Rio Preto da Eva não registrou uma ocorrência expressiva de apreensão de entorpecentes como essa no último final de semana.
“É um prejuízo muito alto para a criminalidade. Iniciamos as investigações tão logo se deu essa apreensão. Já conseguimos identificar o proprietário do veículo que está sendo ouvido na delegacia de Rio Preto da Eva e também conseguimos monitorar a rota desse micro-ônibus, que estava de passagem por Rio Preto da Eva”, destacou.
