Polícia apreende quase 70 quilos de droga e dá prejuízo de quase R$ 700 mil a traficantes

Por Sandra Assunção

Uma operação conjunta ente as polícias Civil, Militar e Federal apreendeu nesta segunda-feira, 11, cerca de 67,260 quilos de entorpecente, sendo 4 quilos cloridrato de cocaína e 63,26 quilos de oxidado de cocaína. Dois homens foram presos na BR-364, próximo ao Rio Liberdade.

F. M. A., de 29 anos e J. A. dos S., 27 de anos, levavam a droga de Cruzeiro do Sul para Rio Branco em um carro modelo Fiat Toro, quando foram parados na barreira policial e a droga foi encontrada em caixas no veículo.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, o prejuízo para o crime é de R$ 667.180,00. “A Polícia Civil, assim como as demais forças de segurança está empenhada em combater o crime na região. Essa foi mais uma importante ação no Vale do Juruá decorrente de atuação integrada das forças de segurança, dando um duro golpe no tráfico de entorpecentes e crime organizado de mais de R$ 600.000,00”.

A droga e os homens foram levados para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para lavratura do flagrante e demais procedimentos.