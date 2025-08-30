Polícia apreende quase 45 quilos de skunk e arma em operação do Gefron no Acre

Ação resultou na prisão de um homem e prejuízo de mais de R$ 400 mil ao crime organizado

Uma operação do Grupamento Especializado em Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de quase 45 quilos de skunk na região de Assis Brasil, interior do Acre. A ação começou na tarde de sexta-feira (29) e foi concluída somente às 10h da manhã de sábado (30), no Ramal do 59, localizado às margens da BR-317.

Um homem de 44 anos, responsável pelo transporte da droga, foi preso em flagrante. Além do entorpecente, os agentes também apreenderam uma arma de fogo. Estima-se que a apreensão tenha causado um prejuízo de mais de R$ 400 mil ao crime organizado.

O skunk, versão mais potente da cannabis, apresenta elevado teor de THC e baixo nível de CBD, aumentando os riscos de dependência, psicose e danos cognitivos, sobretudo entre os mais jovens.

Com operações contínuas e estratégicas, o GEFRON tem se consolidado como a principal força de enfrentamento aos crimes transfronteiriços no Acre.

