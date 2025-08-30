Extra
Polícia apreende mais de R$ 211 mil, drogas e arma de fogo em operação no Ramal do Polo, em Brasiléia
Ação do GIRO e Rádio Patrulha prendeu suspeito com histórico de tráfico; ocorrência foi registrada na Delegacia de Epitaciolândia
Uma operação policial realizada na madrugada deste sábado (30) resultou na apreensão de R$ 211.950,00 em espécie, drogas e uma arma de fogo em uma residência localizada no Ramal do Polo, município de Brasiléia, interior do Acre.
De acordo com o boletim de ocorrência nº 790, a ação teve início após denúncia de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes e portando armas de fogo em uma casa verde, na região do Ramal Juricaba, onde havia também um veículo branco estacionado.
Ao chegarem ao local, as equipes do GIRO, com apoio da Rádio Patrulha, avistaram três suspeitos. Dois fugiram em uma motocicleta e o terceiro correu em direção ao imóvel, tentando se desfazer de uma pistola. Os policiais entraram na residência em situação de flagrante e apreenderam uma pistola Taurus/Beretta calibre 6.35, três embalagens de droga, R$ 24 mil em espécie e munições de diversos calibres.
Durante buscas adicionais, os agentes encontraram no veículo Fiat Estrada, estacionado em frente à casa, mais R$ 187.950,00 em espécie, além de plásticos usados para embalar entorpecentes e caixas de munição vazias.
O homem detido, que já havia respondido por tráfico de drogas, alegou que parte do dinheiro era proveniente da venda de gado, mas não soube explicar o montante total apreendido.
Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ileso à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, junto com o material apreendido.
Prefeitura de Brasiléia recebe motos e recursos para iluminação pública de emenda parlamentar
A Prefeitura de Brasiléia recebeu nesta sexta-feira (29), três motocicletas Bros 0 km, modelo 2025, e recursos para a melhoria da iluminação pública.
O investimento, no valor de R$ 100 mil, é resultado de emenda parlamentar do deputado estadual Arlenilson Cunha.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que as motos serão fundamentais para reforçar o trabalho das equipes das secretarias municipais. “Essa emenda é de grande importância para o nosso município e chega bem na hora. Foram R$ 50 mil aplicados na compra das três motos bros 0 km, modelo 2025, que serão destinadas às secretarias de Educação e Saúde, garantindo os serviços de qualidade e com segurança. O restante do recurso será investido na aquisição de equipamentos de eletricidade para ampliar e melhorar a iluminação pública. Ganha a cidade, ganha a população com mais segurança, qualidade de vida e serviços públicos mais rápido e práticos”, afirmou.
O deputado estadual Arlenilson Cunha destacou a importância de apoiar áreas essenciais para a população. “O nosso mandato tem o compromisso de investir em melhorias que chegam diretamente às pessoas. Essas motos novas, destinadas à Educação e à Saúde, somadas ao investimento na iluminação pública, vão fortalecer o trabalho da gestão municipal e beneficiar milhares de cidadãos em Brasileia”, destacou.
A solenidade de entrega aconteceu em frente à sede da Prefeitura de Brasiléia e contou com a presença de autoridades locais, servidores e membros da comunidade.
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia, CNPJ: 18.519.615/0001-94, no uso de suas atribuições e prerrogativas estatutárias, CONVOCA as empresas integrantes da categoria econômica dos lojistas do comércio (estabelecimentos de tecidos, de vestuário, adorno e acessórios, de objetos de arte, de louças finas, de cirurgia, de móveis e congêneres) integrante do 2º Grupo – Comércio Varejista – do Plano da Confederação Nacional do Comércio, estabelecidas no município de Brasiléia – Acre, para no dia 25 de setembro de 2025 às 8h, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária na sede da entidade, localizada na Rua Manoel Ribeiro nº 647, Bairro Raimundo Chaar, Brasiléia (AC), CEP nº 69.932-970, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
01 – Alteração do Estatuto, para adequação da denominação e representação constante do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego.
02 – Outros assuntos de interesse da categoria.
Brasiléia – Acre, 29 de agosto de 2025.
José Luiz Revollo Junior
Presidente
Meninas do Jordão encaram maratona de viagem para disputar competição de basquete 3×3
Após três dias de deslocamento por rio, estrada e avião, equipe chega a Manaus para representar o Acre em torneio nacional.
Foram três dias navegando pelo rio, deixando para trás a cidade de Jordão, até chegar em Tarauacá. De lá, seguiram em ônibus rumo a Rio Branco.
Já na manhã desta quinta-feira (28), as atletas do basquete 3×3 não perderam tempo: no Colégio Acreano, realizaram o último treino sob a orientação do professor Maycon, mostrando foco e determinação.
Às 23h, as jogadoras embarcam em voo para Manaus, onde vão representar o Acre em mais uma etapa da competição.
A trajetória é marcada por esforço, superação e paixão pelo esporte, transformando cada quilômetro percorrido em símbolo de coragem e fé nos próprios sonhos.
