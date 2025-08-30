Polícia apreende mais de R$ 211 mil, drogas e arma de fogo em operação no Ramal do Polo, em Brasiléia

Ação do GIRO e Rádio Patrulha prendeu suspeito com histórico de tráfico; ocorrência foi registrada na Delegacia de Epitaciolândia

Uma operação policial realizada na madrugada deste sábado (30) resultou na apreensão de R$ 211.950,00 em espécie, drogas e uma arma de fogo em uma residência localizada no Ramal do Polo, município de Brasiléia, interior do Acre.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 790, a ação teve início após denúncia de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes e portando armas de fogo em uma casa verde, na região do Ramal Juricaba, onde havia também um veículo branco estacionado.

Ao chegarem ao local, as equipes do GIRO, com apoio da Rádio Patrulha, avistaram três suspeitos. Dois fugiram em uma motocicleta e o terceiro correu em direção ao imóvel, tentando se desfazer de uma pistola. Os policiais entraram na residência em situação de flagrante e apreenderam uma pistola Taurus/Beretta calibre 6.35, três embalagens de droga, R$ 24 mil em espécie e munições de diversos calibres.

Durante buscas adicionais, os agentes encontraram no veículo Fiat Estrada, estacionado em frente à casa, mais R$ 187.950,00 em espécie, além de plásticos usados para embalar entorpecentes e caixas de munição vazias.

O homem detido, que já havia respondido por tráfico de drogas, alegou que parte do dinheiro era proveniente da venda de gado, mas não soube explicar o montante total apreendido.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ileso à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, junto com o material apreendido.

