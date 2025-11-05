Polícia apreende mais de R$ 1,1 milhão em espécie durante operação da Ficco em Manaus

Investigações apontam suspeita de lavagem de dinheiro e tentativa de ocultar origem de valores

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (Ficco-AM) apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em espécie durante duas ações realizadas nesta terça-feira (4), em Manaus. As operações apuram suspeita de lavagem de dinheiro, uma vez que o uso de grandes quantias em cédulas pode indicar tentativa de ocultar a origem dos valores.

De acordo com a Ficco, as diligências foram deflagradas após denúncia sobre movimentação suspeita de dinheiro vivo na capital. Em uma das ocorrências, os agentes apreenderam R$ 610 mil, e na outra, cerca de R$ 500 mil, ambos os montantes sem comprovação de origem lícita.

As circunstâncias das apreensões e os locais exatos das operações não foram divulgados, e a polícia ainda não informou se houve prisões.

A Ficco-AM é uma força-tarefa composta por órgãos federais, estaduais e municipais de segurança pública, que atua de forma integrada no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado do Amazonas.

